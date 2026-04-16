जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश 

जिला स्तरीय जनसुनवाई (फोटो - पत्रिका)
अलवर के मिनी सचिवालय में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। काफी समय बाद हुई इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में जिले भर से फरियादी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगाई और त्वरित निस्तारण के आदेश दिए।
आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और शहरवासियों ने अपनी पीड़ा साझा की।
प्रशासनिक व्यस्तताओं और अन्य आवश्यक कार्यों के चलते काफी दिनों के अंतराल के बाद आयोजित हुई इस जनसुनवाई को लेकर जनता में काफी उम्मीदें थीं। कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आए प्रत्येक फरियादी की समस्या को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई में मुख्य रूप से पानी, बिजली, अतिक्रमण, टूटी सड़कें, सफाई व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों में न होकर धरातल पर होना चाहिए। जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी भी फरियादी को एक ही काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
कई गंभीर मामलों में कलेक्टर ने संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को फोन कर वस्तुस्थिति जानी और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुछ ऐसे भी प्रकरण आए जिनका समाधान लंबे समय से लंबित था, उन पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए समयबद्ध निस्तारण की रिपोर्ट पेश करने को कहा। इससे मौके पर मौजूद कई फरियादियों के चेहरों पर समाधान की उम्मीद दिखी।
इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), विद्युत निगम, नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) सहित सभी प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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