जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश 

प्रशासनिक व्यस्तताओं और अन्य आवश्यक कार्यों के चलते काफी दिनों के अंतराल के बाद आयोजित हुई इस जनसुनवाई को लेकर जनता में काफी उम्मीदें थीं। कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आए प्रत्येक फरियादी की समस्या को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई में मुख्य रूप से पानी, बिजली, अतिक्रमण, टूटी सड़कें, सफाई व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं।