राजस्थान पुलिस दिवस: पुलिस लाइन में परेड, वीरांगनाओं और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का सम्मान

समारोह के दौरान पुलिस बेड़े के उन जांबाज अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और पदक देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और गर्व भरा क्षण वह रहा जब कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। एसपी ने उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि पुलिस परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है।