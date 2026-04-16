16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान पुलिस दिवस: पुलिस लाइन में परेड, वीरांगनाओं और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का सम्मान

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के गौरवमयी अवसर पर आज अलवर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 16, 2026

पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के गौरवमयी अवसर पर आज अलवर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अनुशासित और ओजस्वी परेड से हुई, जिसमें पुलिस जवानों ने कदम से कदम मिलाकर अपने बेजोड़ तालमेल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली।

समारोह में उत्कृष्टता और वीरांगनाओं को सम्मान

समारोह के दौरान पुलिस बेड़े के उन जांबाज अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और पदक देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और गर्व भरा क्षण वह रहा जब कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। एसपी ने उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि पुलिस परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है।


सेवा और सुरक्षा का संकल्प

आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि राजस्थान पुलिस का ध्येय 'अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास' है। पुलिस दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे सेवा, सुरक्षा और समर्पण के संकल्प को दोहराने का दिन है। अलवर पुलिस आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

रक्तदान से पेश की मानवीय मिसाल

पुलिस दिवस को केवल औपचारिक परेड तक सीमित न रखते हुए, इसे सेवा कार्य से भी जोड़ा गया। पुलिस लाइन में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की खास बात यह रही कि स्वयं पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिन्होंने संदेश दिया कि पुलिस न केवल बाहरी सुरक्षा करती है, बल्कि जीवन बचाने में भी पीछे नहीं रहती।

उत्साह से भरा रहा माहौल

पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन परिसर देशभक्ति के तरानों और जवानों के जयघोष से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और पुलिसकर्मियों के परिजन भी मौजूद रहे। पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्यता और गौरव का संगम देखने को मिला। शानदार परेड, वीरांगनाओं का सम्मान और समाज सेवा के लिए रक्तदान शिविर के साथ अलवर पुलिस ने अपनी शक्ति और मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Apr 2026 03:01 pm

Published on:

16 Apr 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान पुलिस दिवस: पुलिस लाइन में परेड, वीरांगनाओं और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का सम्मान

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश 

अलवर

खैरथल: ओवरटेक के चक्कर में लोक परिवहन बस और पिकअप की भीषण भिड़ंत

अलवर

दिन के साथ-साथ रात का भी बढ़ने लगा तापमान, आगामी दिनों के लिए अलर्ट  

अलवर

Alwar: अंबेडकर जयंती रैली के दौरान थाने पर पथराव, पुलिस ने 4 युवकों पर दर्ज किया मुकदमा

अलवर

अलवर को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी: केंद्र से मिलेंगे 20 करोड़, टूटी सड़कों और धूल से मिलेगी राहत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.