Mangal Rahu yuti 2026: 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों के लिए टेंशन, जानें कब तक रहेगा असर

Mangal Rahu Yuti 2026: 23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही राहु, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। इस कारण कुंभ राशि में शक्तिशाली ग्रह संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा और आक्रामकता का कारक माना जाता है, जबकि राहु अचानक घटनाओं और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला ग्रह है। शनि की राशि कुंभ में मंगल-राहु की युति कई राशियों के लिए तनाव और अस्थिरता बढ़ा सकती है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस दौरान क्रोध, विवाद और निर्णय संबंधी गलतियां बढ़ने की आशंका रहेगी। ऐसे में कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।