20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Mangal Rahu yuti 2026: 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों के लिए टेंशन, जानें कब तक रहेगा असर

Mangal Rahu Yuti 2026: 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां पहले से राहु मौजूद हैं, जिससे शक्तिशाली युति बनेगी। इस ग्रह संयोग का असर कुछ राशियों के लिए तनाव और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, जानें कब तक रहेगा इसका प्रभाव।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 20, 2026

Mangal Rahu yuti 2026, Mangal Rahu yuti 2026 rashifal,

Mangal Rahu Yuti 2026 negative effects|फोटो सोर्स- Freepik

Mangal Rahu Yuti 2026: 23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही राहु, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। इस कारण कुंभ राशि में शक्तिशाली ग्रह संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा और आक्रामकता का कारक माना जाता है, जबकि राहु अचानक घटनाओं और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला ग्रह है। शनि की राशि कुंभ में मंगल-राहु की युति कई राशियों के लिए तनाव और अस्थिरता बढ़ा सकती है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस दौरान क्रोध, विवाद और निर्णय संबंधी गलतियां बढ़ने की आशंका रहेगी। ऐसे में कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।

कब तक रहेगा असर और किन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव?

23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और वहीं राहु के साथ युति बनाएगा। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और आक्रामकता का ग्रह माना जाता है, जबकि राहु को छाया और भ्रम का कारक कहा जाता है।जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो वातावरण में अस्थिरता और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। इस युति का प्रभाव 2 अप्रैल 2026 तक बना रहेगा। इस अवधि में खासतौर पर मेष, मकर और मीन राशि के जातकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

मेष राशि- खर्च और मानसिक दबाव बढ़ सकता है

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा उथल-पुथल भरा रह सकता है। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी तनाव दे सकती है।परिवार में छोटी-छोटी बातों पर चिंता का माहौल बन सकता है। कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही नुकसान करा सकती है। करियर में भी उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या तनाव जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। नियमित दिनचर्या और शांत व्यवहार इस समय सबसे बड़ा सहारा साबित होगा।

मकर राशि- आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी

मकर राशि वालों के लिए यह युति आर्थिक मामलों में सतर्कता का संकेत दे रही है। धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। किसी को उधार देने या नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें।कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा। निजी जीवन में भी गलतफहमियां पनप सकती हैं, खासकर दांपत्य संबंधों में संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है।पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं, इसलिए नियमित जांच और सावधानी जरूरी है। धैर्य और संयम से यह समय आसानी से पार किया जा सकता है।

मीन राशि- रिश्तों में उतार-चढ़ाव के संकेत

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवार में मतभेद या गलतफहमियां उभर सकती हैं। गुस्सा और अहंकार बढ़ने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी विवाद का कारण बन सकती है। ऐसे में खुलकर बात करना और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करना जरूरी होगा।मानसिक बेचैनी से बचने के लिए ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करें। यह समय धैर्य और समझदारी से संभाला जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Falgun Purnima 2026 : फाल्गुन पूर्णिमा 2026: 2 या 3 मार्च? जानें स्नान-दान का महामुहूर्त और लक्ष्मी कृपा का रहस्य
धर्म और अध्यात्म
Falgun Purnima 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

20 Feb 2026 10:11 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Mangal Rahu yuti 2026: 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों के लिए टेंशन, जानें कब तक रहेगा असर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashifal: राशिफल 20 फरवरी 2026: अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का महासंयोग, इन 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा

Aaj ka Rashifal 20 February
राशिफल

Tarot Rashifal: शुक्रवार टैरो भविष्यवाणी: वृश्चिक और धनु को धन लाभ, मीन राशि वाले निवेश में बरतें सावधानी

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February
राशिफल

Holashtak 2026: 24 फरवरी से शुरू होगा होलाष्टक, इन 6 राशियों  के लिए बढ़ सकती है चुनौती! जानें वजह

Holashtak 2026 start and end date Holashtak 2026 rashifal,
राशिफल

Rashifal: राशिफल 19 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

Aaj ka Rashifal 19 February 2026
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

tarot Tarot card reading online, Tarot Horoscope, Tarot horoscope,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.