27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 2026: 1-7 मार्च टैरो साप्ताहिक राशिफल… लव, मनी और जॉब अलर्ट, इस सप्ताह मेष से कन्या तक किस क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव?

Weekly Tarot Rashifal 1To 7 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आ रहा है। कहीं अधूरे काम पूरे होंगे तो कहीं रिश्तों में स्पष्टता आएगी। टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस हफ्ते भावनाओं से ज्यादा संतुलन और समझदारी काम आएगी। आइए जानते हैं मेष से तुला तक किसे किस क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 27, 2026

March tarot prediction 2026, monthly tarot horoscope march

Weekly Tarot Horoscope 2026: 1 To 7 March फरवरी 2026 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Rashifal 1 To 7 March 2026: रंगों और उमंगों से भरे होली के इस खास सप्ताह में ब्रह्मांड की ऊर्जा भी कुछ अलग संकेत दे रही है। जब एक ओर उत्सव का माहौल नई शुरुआत और रिश्तों में मिठास घोलता है, वहीं दूसरी ओर टैरो कार्ड्स और ग्रहों की स्थिति करियर, धन और प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर रही है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 1 से 7 मार्च 2026 के बीच ग्रहों की चाल और कार्ड्स की ऊर्जा मिलकर कई राशियों के लिए टर्निंग पॉइंट बना सकती है। किसी को जॉब में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिल सकता है, तो किसी के लिए धन लाभ या नई डील फाइनल होने के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और फैसलों में खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं पूरा साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष (Aries Weekly Tarot Card Readings 2026)

इस सप्ताह आप खुद को पहले से ज्यादा फोकस्ड और ऊर्जावान महसूस करेंगे। लंबे समय से जो काम अधूरे थे, उन्हें पूरा करने का सही समय आ गया है। ऑफिस में सीनियर आपके काम पर भरोसा जताएंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर प्रमोशन का रास्ता खोल सकती है।व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा फायदा मिलने की संभावना है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन जीवनसाथी से किसी मुद्दे पर खुलकर बात करना जरूरी होगा। सेहत के मामले में सिरदर्द और आंखों की थकान को हल्के में न लें।
बड़ा बदलाव: करियर में नई भूमिका और जिम्मेदारी।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope 2026 )

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे लेकिन ठोस प्रगति का संकेत दे रहा है। करियर में आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी अलग पहचान बनाएगी। धैर्य के साथ किए गए प्रयास अब रंग लाने लगेंगे।आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि बड़े खर्च सोच-समझकर करें। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य में कमर या पीठ दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए आराम और सही दिनचर्या पर ध्यान दें।
बड़ा बदलाव: प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता और सम्मान।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope 2026)

यह सप्ताह आपके लिए मानसिक स्पष्टता का है। कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचें। आपकी रचनात्मक सोच ऑफिस में सराही जाएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्लेषण अवसर छीन सकता है।निजी जीवन में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन को भावुक कर सकती है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा। नींद की कमी और मानसिक तनाव से थकान महसूस हो सकती है।
बड़ा बदलाव: एक महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope 2026)


कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं से भरा लेकिन सकारात्मक रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी या सहयोग आपको मानसिक शांति देगा।कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों में फिलहाल बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा। पाचन से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें।
बड़ा बदलाव: परिवार और रिश्तों में मजबूती।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope 2026)

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। ऑफिस में आपको लीडरशिप का मौका मिल सकता है और आपके फैसले असरदार साबित होंगे। आप महसूस करेंगे कि अब जीवन की दिशा आप खुद तय कर रहे हैं।प्रेम संबंध मजबूत होंगे और अविवाहित लोगों को कोई दिलचस्प प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार से जुड़े फैसलों में संतुलन रखना जरूरी है।
बड़ा बदलाव: करियर में नेतृत्व और पहचान।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope 2026)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को पूरा करने का है। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि विरोधियों से सतर्क रहना जरूरी है।आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्तों में कभी-कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति बेहतर होगी। माइग्रेन और पेट से जुड़ी परेशानी पर ध्यान दें।
बड़ा बदलाव: प्रोफेशन में सराहना और आत्मविश्वास में वृद्धि।

ये भी पढ़ें

Holika Dahan 2026: अग्नि में क्या डालें और क्या नहीं, होलीका दहन की राख घर पर कहां रखें… जानिए ऐसी खास बातें
धर्म और अध्यात्म
Holika Dahan Ke Niyam kya hai, Holika Dahan 2026, Holika Dahan 2026 date What to put in Holika Dahan fire,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

Published on:

27 Feb 2026 04:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Rashifal 2026: 1-7 मार्च टैरो साप्ताहिक राशिफल… लव, मनी और जॉब अलर्ट, इस सप्ताह मेष से कन्या तक किस क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holi 2026 Double Rajyog: होली 2026 पर महासंयोग: ‘डबल राजयोग’ से इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, बरसेगा अपार धन

Holi 2026 Double Rajyog
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal 1 to 7 March 2026: मार्च 2026 का पहला हफ्ता रहेगा निर्णायक! चंद्र ग्रहण बदलेगा 12 राशियों की किस्मत

Saptahik Rashifal 1 to 7 March 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 February: राशिफल 28 फरवरी 2026: त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 February
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 28 February 2026: शनिवार को किस पर रहेगी शनि की ढैय्या? जानें आज का पूरा राशिफल, मेष को संपत्ति लाभ, वृषभ-मीन पर मानसिक दबाव

Tarot Rashifal 28 February 2026, Aaj ka Tarot Rashifal, 28 February 2026 Horoscope,
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: 27 फरवरी टैरो भविष्यफल…कर्क और मकर के करियर में हलचल, तुला को मिलेगी खुशखबरी, जानें बाकी राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal, आज का टैरो राशिफल 27 फरवरी, 27 फरवरी टैरो भविष्यफल, Daily Tarot Prediction,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.