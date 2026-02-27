27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

Holi 2026 Double Rajyog: होली 2026 पर महासंयोग: ‘डबल राजयोग’ से इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, बरसेगा अपार धन

Holi 2026 से पहले बन रहा है दुर्लभ डबल राजयोग बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग। जानें कैसे मेष, तुला और मकर राशि वालों के लिए यह महासंयोग धन, प्रमोशन और सफलता के नए द्वार खोल सकता है।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 27, 2026

Holi 2026 Double Rajyog

Holi 2026 Double Rajyog : होली 2026 डबल राजयोग(फोटो सोर्स: Gemini AI)

Holi 2026 Double Rajyog :होली का त्योहार नजदीक है और हवाओं में सिर्फ गुलाल की खुशबू ही नहीं, बल्कि ग्रहों की बदलती चाल की गूंज भी सुनाई दे रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 की होली से ठीक पहले एक ऐसा दुर्लभ संयोग (Budhaditya Rajyog 2026) बन रहा है जो दशकों में कभी-कभी ही देखने को मिलता है।

इस बार आसमान में डबल राजयोग (Shukraditya Rajyog 2026) का निर्माण हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ब्रह्मांड की शक्तियां कुछ खास राशियों के लिए कुबेर का खजाना खोलने को तैयार हैं। अगर आपकी राशि इन भाग्यशाली 3 में से एक है तो समझ लीजिए कि इस होली आपके घर सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि अपार लक्ष्मी भी दस्तक देंगी।

क्या है यह डबल राजयोग का रहस्य?

फरवरी के महीने में ग्रहों के राजकुमार बुध, सुख-सुविधाओं के स्वामी शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्य एक साथ कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। इस अद्भुत मिलन से दो बड़े राजयोग बन रहे हैं:

बुधादित्य राजयोग Budhaditya Rajyog 2026 : जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, तो इंसान की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बिजली जैसी तेज हो जाती है। यह करियर में बड़ी छलांग लगाने का समय होता है।

शुक्रादित्य राजयोग Shukraditya Rajyog 2026: सूर्य और शुक्र की युति से वैभव, विलासिता और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। यह योग आर्थिक तंगी को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है।

इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी

1. मेष राशि (Aries): मुनाफे का महाकुंभ

    मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह अब तेजी से पूरा होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी।

    खास टिप: निवेश (Investment) के लिए यह सबसे सटीक समय है, बस जल्दबाजी में फैसला न लें।

    2. तुला राशि (Libra): खुशियों की दस्तक

      तुला राशि वालों के जीवन में बैलेंस लौटने वाला है। परिवार में चल रही अनबन खत्म होगी और रिश्तों में मिठास घुलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर होने वाली है।

      खास टिप: कोई अच्छी खबर घर के दरवाजे पर खड़ी है, तैयार रहें!

      3. मकर राशि (Capricorn): करियर में ऊंचाइयां

        मकर राशि के जातकों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। नई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है और जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें मनचाहा ऑफर मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं।

        खास टिप: अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि सितारों का साथ आपको शिखर पर ले जाएगा।

        कुछ जरूरी बातें और सावधानी

        ज्योतिष के अनुसार, जब इतने शक्तिशाली योग बनते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है:

        अहंकार से बचें: सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन इसे घमंड में न बदलने दें।

        दान-पुण्य: चूंकि यह संयोग होली (फाल्गुन मास) के आसपास बन रहा है, इसलिए सफेद वस्तुओं (जैसे चीनी या चावल) का दान करने से शुक्र ग्रह और भी मजबूत होता है।

        आने वाला समय: 2026 में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के समीकरण भी बदल रहे हैं, ऐसे में यह राजयोग उन लोगों के लिए ढाल का काम करेगा जिनकी राशि पर भारी प्रभाव चल रहा था।

        होली 2026 खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आ रही है। ग्रहों की यह जुगलबंदी बता रही है कि वक्त बदल रहा है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का रंग बदलने के लिए?

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Holi 2026 Double Rajyog: होली 2026 पर महासंयोग: 'डबल राजयोग' से इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, बरसेगा अपार धन

        धर्म/ज्योतिष

