Holi 2026: शास्त्र के अनुसार इन लोगों को नहीं देखनी चाहिए जलती हुई होलिका, लग सकता है दोष

Holi 2026: होली का त्योहार खुशियों और रंगों का संगम है, इस बार की होली (2 मार्च 2026) अपने साथ कुछ खास ज्योतिषीय चुनौतियां भी लेकर आ रही है। इस बार होलिका दहन के समय जहां भद्रा का साया मंडरा रहा है, वहीं अगले ही दिन यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ऐसे में होलिका दहन की अग्नि के दर्शन और पूजा को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो गया है।