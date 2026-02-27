Garuda Purana Rebirth: मृत्यु अंत नहीं… नई शुरुआत! अगला जन्म मानव, देव या किसी और योनि में? गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया

Garuda Purana Rebirth: गरुड़ पुराण, जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, देह तो आत्मा का एक अस्थायी आवरण मात्र है। जब यह शरीर समाप्त होता है, तब अस्तित्व समाप्त नहीं होता बल्कि एक नई यात्रा आरंभ होती है। अध्यात्म का मूल ज्ञान यही है कि मान-अपमान, लाभ-हानि और जन्म-मृत्यु से परे आत्मा शाश्वत है। मृत्यु को इसलिए अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन का क्षण माना गया है एक ऐसा द्वार जो भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की ओर खुलता है।गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म और मृत्यु एक चक्र की तरह हैं। जन्म लेते ही समय का पहिया मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, और मृत्यु होते ही आत्मा अगले जीवन की ओर अग्रसर हो जाती है। यही सतत प्रवाह पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जहां आज के कर्म ही कल के अस्तित्व का आधार बनते हैं।