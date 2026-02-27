Holika Dahan 2026: अग्नि में क्या डालें और क्या नहीं, होलीका दहन की राख घर पर कहां रखें… जानिए ऐसी खास बातें

होलिका दहन के पूजन से पहले भगवान का ध्यान कर अग्नि को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा भाव से एक-एक कर सामग्री अर्पित की जाती है। परंपरा के अनुसार घी, गोबर के उपले, सूखा नारियल, लौंग, गेहूं की नई फसल की बालियां, चने की फली, जौ और अक्षत, गुलाल, बताशे, काले तिल व पीली सरसों, कपूर, मौसमी फल, हल्दी की गांठ, गंगाजल की कुछ बूंदें, रोली और कच्चा सूत अर्पित करना शुभ माना जाता है। नई फसल की आहुति देने का भाव प्रकृति और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना होता है, जिससे समृद्धि और मंगलकामना का आशीर्वाद प्राप्त हो।