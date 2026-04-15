Guruwar Ke Niyam: गुरुवार को भूलकर भी न खाएं खिचड़ी-केला, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु

गुरुवार भगवान विष्णु पूजन| Chatgapt
Guruwar Ke Niyam: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रत-पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि करियर, विवाह और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए लोग श्रद्धा से व्रत रखते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता और मीठे प्रसाद से व्रत खोला जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार गुरुवार को खिचड़ी और केला खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि यदि गुरुवार के दिन कुछ खास नियमों का पालन किया जाए, तो भगवान विष्णु की कृपा के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन खान-पान, व्यवहार और पूजा-पाठ को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए।सबसे पहले बात करते हैं खान-पान की। परंपराओं के अनुसार गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केला तोड़ना या खाना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि, भगवान को भोग के रूप में केला चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इसी प्रकार खिचड़ी खाने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी खाने से ग्रह कमजोर होते हैं और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं।
गुरुवार को सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि संभव हो, तो व्रत रखें और केवल एक समय सात्विक भोजन करें।
घर के मंदिर में दीपक जलाकर विष्णु जी को भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन गरीबों को पीली वस्तुएं जैसे चना दाल या हल्दी दान करना भी शुभ फल देता है। साथ ही इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना और घर में झगड़ा करना अशुभ माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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