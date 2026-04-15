Guruwar Ke Niyam: गुरुवार को भूलकर भी न खाएं खिचड़ी-केला, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु

ऐसा कहा जाता है कि यदि गुरुवार के दिन कुछ खास नियमों का पालन किया जाए, तो भगवान विष्णु की कृपा के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन खान-पान, व्यवहार और पूजा-पाठ को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए।सबसे पहले बात करते हैं खान-पान की। परंपराओं के अनुसार गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केला तोड़ना या खाना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि, भगवान को भोग के रूप में केला चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इसी प्रकार खिचड़ी खाने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी खाने से ग्रह कमजोर होते हैं और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं।