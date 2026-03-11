Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: कुंभ में सूर्य-मंगल युति, वृश्चिक में चंद्रमा, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: 12 मार्च 2026 के ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य और मंगल कुंभ राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है। ग्रहों की यह स्थिति ऊर्जा, साहस और भावनात्मक गहराई का खास संयोग बना रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज के टैरो कार्ड्स मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत दे रहे हैं। ऐसे में किसी राशि को करियर और धन में लाभ मिल सकता है, तो कुछ को आज के दिन सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।