11 मार्च 2026,

बुधवार

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: कुंभ में सूर्य-मंगल युति, वृश्चिक में चंद्रमा, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: गुरुवार, 12 मार्च 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। आज सूर्य और मंगल की युति कुंभ राशि में बन रही है, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है।

MEGHA ROY

Mar 11, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: 12 मार्च 2026 के ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य और मंगल कुंभ राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है। ग्रहों की यह स्थिति ऊर्जा, साहस और भावनात्मक गहराई का खास संयोग बना रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज के टैरो कार्ड्स मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत दे रहे हैं। ऐसे में किसी राशि को करियर और धन में लाभ मिल सकता है, तो कुछ को आज के दिन सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति अनुकूल रहेगी और नौकरी में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishabh)

वृषभ राशि के लोगों के लिए दिन सफलता लेकर आ सकता है। जीवनशैली में सुधार के नए अवसर मिल सकते हैं और शुभचिंतकों का सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि मन में हल्की निराशा का भाव भी बना रह सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के जातकों को आज कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में या शॉर्टकट से करने की कोशिश न करें। धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र से जुड़े कई पुराने मामले सुलझ सकते हैं। हालांकि आज निवेश से बचने की सलाह दी गई है। परिवार का साथ और सहयोग कठिन समय में आपके लिए सहारा बनेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि के जातकों के लिए घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। आर्थिक सहायता या धन से जुड़ी जरूरतों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि के लोग यदि नौकरी की तलाश में हैं तो आज इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं। किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लालच से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचें।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि के लोगों के लिए दिन खुशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और नई ऊर्जा का अनुभव होगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पदोन्नति या कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। समझदारी और सही निर्णय से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है और वे पढ़ाई या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि के लोगों के लिए प्रेम और वैवाहिक संबंधों में आज मिश्रित स्थिति बन सकती है। हालांकि विद्यार्थी वर्ग समय का सही उपयोग करने में सफल रहेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। भविष्य से जुड़ी योजनाएं सोच-समझकर बनाना बेहतर रहेगा।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि के लोगों को आज कामकाज और जीविका के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मधुर वाणी के कारण रिश्तों में मजबूती आएगी। हालांकि आलस्य से बचना जरूरी होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कामों में बाधा बन सकता है।

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

11 Mar 2026 02:19 pm

