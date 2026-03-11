Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: कुंभ में सूर्य-मंगल युति, वृश्चिक में चंद्रमा, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Today 12 March Tarot Card Horoscope : टैरो राशिफल 12 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)
Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: 12 मार्च 2026 के ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य और मंगल कुंभ राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है। ग्रहों की यह स्थिति ऊर्जा, साहस और भावनात्मक गहराई का खास संयोग बना रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज के टैरो कार्ड्स मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत दे रहे हैं। ऐसे में किसी राशि को करियर और धन में लाभ मिल सकता है, तो कुछ को आज के दिन सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति अनुकूल रहेगी और नौकरी में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।
वृषभ राशि के लोगों के लिए दिन सफलता लेकर आ सकता है। जीवनशैली में सुधार के नए अवसर मिल सकते हैं और शुभचिंतकों का सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि मन में हल्की निराशा का भाव भी बना रह सकता है।
मिथुन राशि के जातकों को आज कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में या शॉर्टकट से करने की कोशिश न करें। धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है।
कर्क राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र से जुड़े कई पुराने मामले सुलझ सकते हैं। हालांकि आज निवेश से बचने की सलाह दी गई है। परिवार का साथ और सहयोग कठिन समय में आपके लिए सहारा बनेगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। आर्थिक सहायता या धन से जुड़ी जरूरतों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
कन्या राशि के लोग यदि नौकरी की तलाश में हैं तो आज इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं। किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लालच से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचें।
तुला राशि के लोगों के लिए दिन खुशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और नई ऊर्जा का अनुभव होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पदोन्नति या कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। समझदारी और सही निर्णय से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं।
धनु राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है और वे पढ़ाई या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
मकर राशि के लोगों के लिए प्रेम और वैवाहिक संबंधों में आज मिश्रित स्थिति बन सकती है। हालांकि विद्यार्थी वर्ग समय का सही उपयोग करने में सफल रहेंगे।
कुंभ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। भविष्य से जुड़ी योजनाएं सोच-समझकर बनाना बेहतर रहेगा।
मीन राशि के लोगों को आज कामकाज और जीविका के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मधुर वाणी के कारण रिश्तों में मजबूती आएगी। हालांकि आलस्य से बचना जरूरी होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कामों में बाधा बन सकता है।
