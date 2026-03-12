12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 13 March : आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर रहेगी मां वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा

Today Horoscope 13 March 2026: आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग बन रहे हैं। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या है आपका लकी नंबर और शुभ रंग।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Mar 12, 2026

आज का राशिफल 13 मार्च 2026:

Aaj Ka Rashifal: 13 मार्च शुक्रवार का राशिफल, जानें आपका लकी नंबर और शुभ रंग

Aaj Ka Rashifal 13 March 2026: आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार के दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। आज मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से कुछ राशि के जातकों को धन लाभ, सफलता और नए अवसर मिलने के योग बन सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और धैर्य के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, लकी नंबर और शुभ रंग। (Horoscope Hindi)

आज का राशिफल मेष राशि: (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

नये वातावरण में ढलने और नया सीखने के लिए तैयार रहना होगा। व्यवस्था परिवर्तन से लाभान्वित होने का समय है। प्रेम संबंधों के प्रति अधिक आकर्षक महसूस करेंगे। लक्ष्यों से भटकने का खतरा रह सकता है।
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल वृषभ राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

बचत खर्च करके वर्तमान स्थितियां के तनाव को संभाल पाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का समय है। परिवार में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। धैर्य और त्याग की भावना से सभी को संभालने की आवश्यकता रहेगी।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल मिथुन राशि: (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

कार्य कुशलता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए बेचैन रह सकते हैं। खास मुद्दे पर बड़ी सफलता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। समर्थन और सहयोग मिलता चला जाएगा। योजनाओं को विरोधियों से गुप्त रखना होगा।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कर्क राशि: (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

पुरानी घटनाक्रम से फिर से तनाव मिलने की संभावना है। परिस्थितियों को संभालने के लिए मित्रों और सहयोगियों को एकजुट रखना होगा। आर्थिक मोर्चे पर मितव्ययिता सर्वोपरि रखनी होगी।
शुभ रंग : मिल्की पिंक कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल सिंह राशि: (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

परिश्रम का उचित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अपने कार्यों को सही दिशा में निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता की संभावना है। प्रेम संबंधों से ऊर्जा और विश्वास मिलेगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल कन्या राशि: (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

भावनात्मक संबंधों और परिवार में वार्तालाप से स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। लंबी अवधि के कार्यों की अपेक्षा तुरंत फल देने वाले कार्य करना बेहतर रहेगा। शारीरिक मेहनत से जुड़े लोग अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।
शुभ रंग : गोल्डन ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल तुला राशि: (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

प्रेम संबंधों में अनुराग बढ़ेगा। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में धन खर्च हो सकता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी । परिवार में जिन विषयों पर तनाव बढ़ सकता हो उन पर बहस करने से बचे।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल वृश्चिक राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

कार्यों की दिशा बदलनी पड़ सकती है। नकारात्मक लोग तनाव देने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ेगा। करियर में एक दूसरे की मदद मिलने से संबंधों में मजबूती महसूस करेंगे।
शुभ रंग : महरून कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल धनु राशि: (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

कार्यों की तेज प्रगति से उत्साहित महसूस करेंगे। महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। प्रतिभा से ज्यादा ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने से बचना होगा। अन्यथा भविष्य में परेशानी महसूस करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन रही है।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने का समय है। नई योजनाओं पर धन और सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा। विरोधी अपने स्वार्थ के लिए व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। मित्रों और जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

व्यवसाय में धैर्य और धीरज से आगे बढ़ने का समय है। जल्दबाजी और प्रतिस्पर्धा में हानि होने का जोखिम रहेगा। भावनात्मक संबंधों से मिल रही अच्छी सलाह पर काम करना बेहतर रिजल्ट देगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

तय लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते दिखाई देंगे। काम की अधिकता से आनंद और मनोरंजन के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रेम संबंधों में बातचीत बेहतर रहेगी। मुलाकात मुश्किल है।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 5

ये भी पढ़ें

Panchang: आज के शुभ चौघड़िया 13 मार्च 2026: किस समय करें शुभ कार्य, जानें पंचांग से..
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 13 March

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

12 Mar 2026 04:06 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 13 March : आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर रहेगी मां वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 March 2026: आज मेष-मिथुन को विवाद से सावधान रहने की सलाह, कर्क-तुला को सफलता के संकेत, जानें 12 राशियों का भविष्य

13 March 2026, aaj ka horoscope, aaj ka rashifal,
राशिफल

Shani Asta 2026 Effects: शनि अस्त : कल से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अग्निपरीक्षा वाले 41 दिन, रहें सावधान

Shani Asta 2026 Effects
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 12 March : आज का राशिफल : गजकेसरी राजयोग से मेष, वृषभ सहित 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 12 March
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 March 2026: कुंभ में सूर्य-मंगल युति, वृश्चिक में चंद्रमा, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

12 March 2026, aaj ka horoscope, aaj ka rashifal,
राशिफल

Mangal Rahu Yog March 2026 : मंगल-राहु योग और गुरु मार्गी का असर, इन 5 राशियों पर बरसेगा धन

Mangal Rahu Yog March 2026, गुरु मार्गी और मंगल-राहु का खतरनाक योग
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.