Rashifal 13 March : आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर रहेगी मां वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा

Aaj Ka Rashifal 13 March 2026: आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार के दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। आज मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से कुछ राशि के जातकों को धन लाभ, सफलता और नए अवसर मिलने के योग बन सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और धैर्य के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, लकी नंबर और शुभ रंग। (Horoscope Hindi)