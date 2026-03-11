Aaj Ka Rashifal 12 March : आज का राशिफल : गजकेसरी राजयोग से मेष, वृषभ सहित 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 12 March 2026 : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 मार्च 2026, गुरुवार का दिन विशेष ग्रह योगों से प्रभावित रहेगा। इस दिन के स्वामी ग्रह गुरु हैं और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हुए मूल नक्षत्र में संचार करेंगे। चंद्रमा और गुरु के बीच दृष्टि संबंध बनने से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। इसके साथ ही आज सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में मेष और वृषभ सहित कुछ राशियों के लिए दिन बेहद लाभकारी रह सकता है, जबकि मिथुन और कर्क राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।