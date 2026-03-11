Brihaspati Margi 2026 : 120 दिन बाद बृहस्पति होंगे मार्गी: मिथुन राशि में सीधी चाल से बदलेगा ग्रहों का असर, रुके काम होंगे पूरे

Brihaspati Margi Mithun Rashi 2026 : ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के कारक ग्रह बृहस्पति बुधवार सुबह नौ बजे से मिथुन राशि में मार्गी यानी सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिषविदों के मुताबिक लगभग 120 दिन बाद बृहस्पति ग्रह का उल्टी (वक्री) से सीधी चाल में होने वाला यह परिवर्तन अगले नौ माह तक कई राशि के जातकों के लिए भाग्योदय वाला रहेगा। कई लोगों के ऐसे काम जिनमें अवरोध की स्थिति बनी हुई थी, धीरे-धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा, व्यापार, कैरियर व आर्थिक गतिविधियों में रुके हुए कार्यों में गति आएगी। ज्योतिषाचार्य पं.दामोदर प्रसाद ने बताया बदलाव का असर जातकों के निजी जीवन के साथ ही समाज और आर्थिक गतिविधियों पर भी डालेगा।