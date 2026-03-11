Navratri 2026 Day 1 : नवरात्रि के पहले दिन इन कार्यों से प्रसन्न होंगी मां अंबे

Navratri 2026 Day 1 :चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च, 2026 से शुरू हो रही है। नौ दिन तक पूरा माहौल बदल जाता है। लोग मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों मां दुर्गा खुद धरती पर आती हैं और पूरे नौ दिन अपने भक्तों के बीच रहती हैं। इस वजह से हर जगह एक अलग-सी ऊर्जा महसूस होती है। मंदिरों में रौनक होती है, घरों में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। बहुत लोग पूरे नौ दिन व्रत रखते हैं, बस यही सोचकर कि मां खुश हों और उनका आशीर्वाद बना रहे।