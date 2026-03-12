Shani Asta 2026 Effects: शनि अस्त : कल से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अग्निपरीक्षा वाले 41 दिन, रहें सावधान

Shani Asta 2026 Effects : शनि देव का असर अब थोड़ा कमजोर पड़ने वाला है, और इसकी वजह से कर्क, कन्या और मकर राशि वालों की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल, 13 मार्च 2026 की शाम 7:13 बजे शनि मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। जब कोई ग्रह सूर्य के क़रीब आ जाता है, वो अपनी ताकत खोने लगता है, और यही इस बार शनि के साथ हो रहा है। ये स्थिति 22 अप्रैल तक चलेगी यानी अगले 41 दिन कुछ लोगों के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं।