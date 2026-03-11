Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत कब है? भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के 5 तरीके

Som Pradosh Vrat March 2026 : सनातन धर्म में, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की होती है। हर महीने, लोग इस दिन शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। लोगों का मानना ​​है कि अगर आप सही तरीके से व्रत और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वह आपकी सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर महीने दो प्रदोष व्रत होते हैं एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। द्रिक पंचांग के अनुसार, मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat) 16 तारीख को है। यहां हम बता रहें है कि इसे कब करना है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।