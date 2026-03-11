11 मार्च 2026,

बुधवार

धर्म और अध्यात्म

Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत कब है? भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के 5 तरीके

Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च 2026 का पहला सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च को रखा जाएगा। जानें त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल, शिव पूजा की सही विधि, रुद्राभिषेक और भगवान शिव की कृपा पाने के 5 खास उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 11, 2026

Som Pradosh Vrat March 2026

Som Pradosh Vrat March 2026 : 16 मार्च को पहला सोम प्रदोष, जानें पूजा विधि और शिव कृपा पाने के उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Som Pradosh Vrat March 2026 : सनातन धर्म में, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की होती है। हर महीने, लोग इस दिन शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। लोगों का मानना ​​है कि अगर आप सही तरीके से व्रत और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वह आपकी सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर महीने दो प्रदोष व्रत होते हैं एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। द्रिक पंचांग के अनुसार, मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat) 16 तारीख को है। यहां हम बता रहें है कि इसे कब करना है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

इस मार्च में सोम प्रदोष कब है? | Som Pradosh Vrat 16 March 2026

विवरणजानकारी
व्रत का नामसोम प्रदोष व्रत
महीनामार्च 2026
त्रयोदशी तिथि शुरू16 मार्च 2026, सुबह 9:40 बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त17 मार्च 2026, सुबह 9:23 बजे
व्रत रखने की तिथि16 मार्च 2026
मुख्य पूजा का समयप्रदोष काल (सूर्यास्त के समय)
पूजा का महत्वइस समय भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक किया जाता है
धार्मिक मान्यताप्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं

प्रदोष के दौरान शिव और पार्वती की पूजा कैसे करें

मुख्य पूजा सूरज डूबने के समय शुरू होती है। शिवलिंग पर गंगाजल डालें और अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे का तेल, भांग की धूप, आक के फूल और थोड़ा शहद चढ़ाना न भूलें। थोड़ा जौ भी डालें कहा जाता है कि इससे आपकी किस्मत चमकती है।

शांति और सेहत के लिए रुद्राभिषेक

अगर आप बुरे ग्रहों के असर को दूर भगाना चाहते हैं और बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह रस्म ग्रहों को शांत करती है, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स लाती है और खुशहाली लाती है।

पितृ दोष के लिए क्या करें

अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना तरक्की मुश्किल है। सोम प्रदोष पर, एक बर्तन में पानी भरें, उसमें कच्चा दूध और काले तिल डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह आसान सा काम आपके पूर्वजों को शांति देता है और पितृ दोष को दूर करने में मदद करता है।

दान और अच्छे काम मायने रखते हैं

सोम प्रदोष पर दूसरों की मदद करने से बहुत फायदा होता है। मंदिर में खाना, कपड़े या पूजा का सामान दान करें जो भी आप कर सकें। इस दिन अच्छे काम आपके परिवार में मन की शांति और खुशहाली लाते हैं।

महादेव को ये चढ़ाएं

भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं? उन्हें वह लाएं जो उन्हें पसंद है: हरसिंगार और चमेली के फूल, शुद्ध घी, दही और काले तिल। सोम प्रदोष पर इन्हें चढ़ाने से घर में शांति और खुशहाली आती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत कब है? भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के 5 तरीके

