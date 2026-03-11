Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत कब है? भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के 5 तरीके

Som Pradosh Vrat March 2026 : 16 मार्च को पहला सोम प्रदोष, जानें पूजा विधि और शिव कृपा पाने के उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Som Pradosh Vrat March 2026 : सनातन धर्म में, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की होती है। हर महीने, लोग इस दिन शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप सही तरीके से व्रत और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वह आपकी सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर महीने दो प्रदोष व्रत होते हैं एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। द्रिक पंचांग के अनुसार, मार्च में पहला सोम प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat) 16 तारीख को है। यहां हम बता रहें है कि इसे कब करना है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|व्रत का नाम
|सोम प्रदोष व्रत
|महीना
|मार्च 2026
|त्रयोदशी तिथि शुरू
|16 मार्च 2026, सुबह 9:40 बजे
|त्रयोदशी तिथि समाप्त
|17 मार्च 2026, सुबह 9:23 बजे
|व्रत रखने की तिथि
|16 मार्च 2026
|मुख्य पूजा का समय
|प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय)
|पूजा का महत्व
|इस समय भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक किया जाता है
|धार्मिक मान्यता
|प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं
मुख्य पूजा सूरज डूबने के समय शुरू होती है। शिवलिंग पर गंगाजल डालें और अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे का तेल, भांग की धूप, आक के फूल और थोड़ा शहद चढ़ाना न भूलें। थोड़ा जौ भी डालें कहा जाता है कि इससे आपकी किस्मत चमकती है।
अगर आप बुरे ग्रहों के असर को दूर भगाना चाहते हैं और बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह रस्म ग्रहों को शांत करती है, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स लाती है और खुशहाली लाती है।
अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना तरक्की मुश्किल है। सोम प्रदोष पर, एक बर्तन में पानी भरें, उसमें कच्चा दूध और काले तिल डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह आसान सा काम आपके पूर्वजों को शांति देता है और पितृ दोष को दूर करने में मदद करता है।
सोम प्रदोष पर दूसरों की मदद करने से बहुत फायदा होता है। मंदिर में खाना, कपड़े या पूजा का सामान दान करें जो भी आप कर सकें। इस दिन अच्छे काम आपके परिवार में मन की शांति और खुशहाली लाते हैं।
भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं? उन्हें वह लाएं जो उन्हें पसंद है: हरसिंगार और चमेली के फूल, शुद्ध घी, दही और काले तिल। सोम प्रदोष पर इन्हें चढ़ाने से घर में शांति और खुशहाली आती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
