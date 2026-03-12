Nails Half Moon Meaning: नाखूनों पर आधा सफेद चांद खोल सकता है व्यक्तित्व और भाग्य के कई राज, जानें सामुद्रिक शास्त्र का रहस्य

Nails Half Moon Meaning: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के संकेत बताए जाते हैं। माना जाता है कि नाखूनों पर दिखाई देने वाला आधा सफेद चांद भी कई खास संकेत देता है। यह न सिर्फ व्यक्ति की सेहत से जुड़ा माना जाता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में भी इशारा करता है। कुछ लोगों के नाखूनों पर यह स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि कुछ में बहुत हल्का होता है। आइए जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर दिखने वाले इस आधे चांद का क्या महत्व माना गया है।