Nails Half Moon Meaning: नाखूनों पर आधा सफेद चांद खोल सकता है व्यक्तित्व और भाग्य के कई राज, जानें सामुद्रिक शास्त्र का रहस्य

Nakhun Par Aadha Chand Ka Matlab
Nails Half Moon Meaning: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के संकेत बताए जाते हैं। माना जाता है कि नाखूनों पर दिखाई देने वाला आधा सफेद चांद भी कई खास संकेत देता है। यह न सिर्फ व्यक्ति की सेहत से जुड़ा माना जाता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में भी इशारा करता है। कुछ लोगों के नाखूनों पर यह स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि कुछ में बहुत हल्का होता है। आइए जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर दिखने वाले इस आधे चांद का क्या महत्व माना गया है।
ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में नाखूनों की बनावट और रंग को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ा गया है। यदि किसी उंगली के नाखून के नीचे साफ-साफ आधा सफेद चांद दिखाई देता है, तो इसे अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि यह जीवन में आने वाली प्रगति, नई संभावनाओं और शुभ समाचार का संकेत हो सकता है।
तर्जनी उंगली अंगूठे के पास होती है और इसे नेतृत्व व आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। यदि इस उंगली के नाखून पर आधा चांद दिखाई दे, तो यह करियर में तरक्की का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को नौकरी या कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है और जल्द ही कोई अच्छा अवसर भी प्राप्त हो सकता है।
मध्यमा उंगली हाथ की बीच वाली उंगली होती है। यदि इसके नाखून पर सफेद अर्धचंद्र दिखे, तो इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को तकनीकी काम, मशीनों या व्यावसायिक क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी इससे जुड़े माने जाते हैं।
अनामिका उंगली को रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इस उंगली पर आधा चांद दिखाई देना समाज में सम्मान और पहचान से जोड़ा जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों को जीवन में प्रतिष्ठा, आदर और उन्नति मिलने की संभावना अधिक रहती है।
सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा पर आधा चांद दिखाई देना व्यापार और आर्थिक लाभ का संकेत माना जाता है। वहीं यदि अंगूठे के नाखून की जड़ में यह निशान हो, तो इसे अच्छे भाग्य और जीवन में प्रगति का प्रतीक माना जाता है।
