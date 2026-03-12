Chaiti Chhath 2026: नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक… जानें 36 घंटे के निर्जला व्रत की तिथियां और महत्व

Chaiti Chhath 2026 Kab Hai: चैती छठ सूर्य उपासना का अत्यंत पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व केवल व्यक्तिगत सुख-समृद्धि ही नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति आस्था का प्रतीक भी है। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद 22 मार्च से चैती छठ की शुरुआत होगी। चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस पावन व्रत की तिथियां और धार्मिक महत्व।