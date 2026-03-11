11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Main Door Vastu Tips: घर के मुख्य दरवाजे पर रखें ये 5 चीजें, आएगी पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी खुशहाली

Main Door Vastu Tips: भारतीय परंपरा और वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार कुछ विशेष चीजें मुख्य दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में शुभता बढ़ती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 11, 2026

Vastu Tips For Good Luck, Main Gate Vastu Tips, घर में Vastu Tips For Prosperity at Home,

Vastu Tips For Home Entrance||(फोटो सोर्स: Freepik)

Main Door Vastu Tips:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा केवल प्रवेश का स्थान नहीं होता, बल्कि यहीं से घर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। माना जाता है कि यदि मुख्य द्वार पर कुछ शुभ और सकारात्मक वस्तुएं रखी जाएं, तो घर में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली बढ़ती है। वहीं गलत चीजें या अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। ऐसे में वास्तु के अनुसार मुख्य दरवाजे पर कुछ खास चीजें रखना बेहद शुभ माना जाता है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक लाने में मदद करती हैं।

तोरण से करें शुभ शुरुआत

मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाना एक पुरानी और शुभ परंपरा है। आम या अशोक के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण न केवल देखने में सुंदर लगता है बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तोरण घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और खुशियों का स्वागत करता है। त्योहारों और खास मौकों पर इसे लगाने की परंपरा खास तौर पर निभाई जाती है।

स्वास्तिक, ओम या त्रिशूल का चिन्ह

घर के प्रवेश द्वार के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग वहां ओम या त्रिशूल का प्रतीक भी लगाते हैं। वास्तु मान्यता के अनुसार ये पवित्र चिन्ह घर को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं और वातावरण में शांति व आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखते हैं।

विंड चाइम की मधुर ध्वनि

धातु या बांस से बनी विंड चाइम की हल्की और मधुर आवाज वातावरण को सुकून देती है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है।

घोड़े की नाल का प्रयोग

काले घोड़े की नाल को मुख्य दरवाजे पर ‘यू’ आकार में लगाने की परंपरा भी काफी प्रचलित है। मान्यता है कि इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।

प्रवेश द्वार के पास पौधे

वास्तु के अनुसार घर के दरवाजे के पास कुछ खास पौधे रखना शुभ होता है। तुलसी या मनी प्लांट जैसे पौधे सकारात्मकता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं कांटेदार पौधों को मुख्य द्वार के पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

ये भी पढ़ें

Vastu for Business Growth: घाटा नहीं, चाहिए मुनाफा, व्यापार में बरकत के लिए अपनाएं ये खास वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स
Vastu for Business Growth, Business Vastu Tips in Hindi, Vastu Tips for Shop,

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 04:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Main Door Vastu Tips: घर के मुख्य दरवाजे पर रखें ये 5 चीजें, आएगी पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी खुशहाली

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Navratri 2026 Day 1 : नवरात्रि के पहले दिन इन कार्यों से प्रसन्न होंगी मां अंबे

Navratri 2026 Day 1
धर्म और अध्यात्म

Wallet Color For Wealth: करोड़पतियों की पहली पसंद क्यों होता है यह रंग का वॉलेट? राशि के अनुसार जानें अपने बटुए का सही रंग

Wallet Color Astrology, Vastu Tips For Wallet,
वास्तु टिप्स

Stale Foods: क्या बासी खाना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण? जानें धार्मिक मान्यता

stale food in hindu beliefs, बासी भोजन के धार्मिक कारण, astrology tips for eating food
वास्तु टिप्स

Plot Vastu Tips: घर और बिजनेस के लिए कौन सा प्लॉट लकी? जानिए गौमुखी, सिंहमुखी और T-शेप का असर

Plot Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही तुरंत करें ये 8 काम, चमक उठेगी किस्मत

Chandra Grahan 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.