Main Door Vastu Tips: घर के मुख्य दरवाजे पर रखें ये 5 चीजें, आएगी पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी खुशहाली

Main Door Vastu Tips:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा केवल प्रवेश का स्थान नहीं होता, बल्कि यहीं से घर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। माना जाता है कि यदि मुख्य द्वार पर कुछ शुभ और सकारात्मक वस्तुएं रखी जाएं, तो घर में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली बढ़ती है। वहीं गलत चीजें या अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। ऐसे में वास्तु के अनुसार मुख्य दरवाजे पर कुछ खास चीजें रखना बेहद शुभ माना जाता है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक लाने में मदद करती हैं।