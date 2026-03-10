10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Wallet Color For Wealth: करोड़पतियों की पहली पसंद क्यों होता है यह रंग का वॉलेट? राशि के अनुसार जानें अपने बटुए का सही रंग

Wallet Color For Wealth:अक्सर लोग पर्स को केवल पैसे और जरूरी कागजात रखने की चीज मानते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसे धन का स्थान भी कहा गया है। मान्यता है कि जिस तरह हम घर की साफ-सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, उसी तरह पर्स को भी संभालकर रखना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 10, 2026

Wallet Color Astrology, Vastu Tips For Wallet,

Lucky Wallet Color|फोटो सोर्स- Chatgpt

Wallet Color For Wealth: वास्तु और ज्योतिष में माना जाता है कि पर्स या बटुए का रंग भी धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। सही रंग का वॉलेट न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि कई लोग अपनी राशि के अनुसार पर्स का रंग चुनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि के लोगों के लिए कौन सा वॉलेट रंग शुभ माना जाता है।

अमीर लोग क्यों रखते हैं इस रंग का पर्स?

अक्सर देखा जाता है कि कई सफल लोग काले, भूरे या गहरे हरे रंग का वॉलेट रखना पसंद करते हैं। फेंगशुई और वास्तु मान्यताओं में इन रंगों को धन और स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे रंग आर्थिक ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और धन को टिकाए रखने में मददगार माने जाते हैं। साथ ही ये रंग आत्मविश्वास, स्थिर आय और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं।

राशि के अनुसार पर्स का रंग

वृषभ, कन्या और मकर राशि

इन राशियों के लोगों के लिए भूरा या मटमैला रंग का पर्स शुभ माना जाता है। यह रंग स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। ऐसा पर्स रखने से धन का प्रवाह स्थिर रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलती है।

मेष, सिंह और धनु राशि

इन राशियों के जातकों को लाल या नारंगी रंग का पर्स रखना शुभ माना जाता है। यह रंग ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह का प्रतीक है। मान्यता है कि ऐसे रंग का पर्स रखने से आय के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है।

मिथुन, तुला और कुंभ राशि

इन राशियों के लिए सफेद या नीले रंग का पर्स अच्छा माना जाता है। ये रंग शांति और संतुलन का संकेत देते हैं। ऐसा पर्स रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि

इन राशियों के लोगों के लिए हरे या सफेद रंग का पर्स लाभकारी माना जाता है। हरा रंग उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि इस रंग का पर्स रखने से धन आकर्षित होता है और अचानक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ती है।

ये भी पढ़ें

Vastu for Business Growth: घाटा नहीं, चाहिए मुनाफा, व्यापार में बरकत के लिए अपनाएं ये खास वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स
Vastu for Business Growth, Business Vastu Tips in Hindi, Vastu Tips for Shop,

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 04:52 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Wallet Color For Wealth: करोड़पतियों की पहली पसंद क्यों होता है यह रंग का वॉलेट? राशि के अनुसार जानें अपने बटुए का सही रंग

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Stale Foods: क्या बासी खाना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण? जानें धार्मिक मान्यता

stale food in hindu beliefs, बासी भोजन के धार्मिक कारण, astrology tips for eating food
वास्तु टिप्स

Plot Vastu Tips: घर और बिजनेस के लिए कौन सा प्लॉट लकी? जानिए गौमुखी, सिंहमुखी और T-शेप का असर

Plot Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही तुरंत करें ये 8 काम, चमक उठेगी किस्मत

Chandra Grahan 2026
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Puja Samagri List: होलिका दहन: पूजा की थाली में क्या रखें? जानें सामग्री, विधि और आध्यात्मिक रहस्य

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List:
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan 2026: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वास

Holika Dahan 2026
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.