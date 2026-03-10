Wallet Color For Wealth: करोड़पतियों की पहली पसंद क्यों होता है यह रंग का वॉलेट? राशि के अनुसार जानें अपने बटुए का सही रंग

Wallet Color For Wealth: वास्तु और ज्योतिष में माना जाता है कि पर्स या बटुए का रंग भी धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। सही रंग का वॉलेट न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि कई लोग अपनी राशि के अनुसार पर्स का रंग चुनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि के लोगों के लिए कौन सा वॉलेट रंग शुभ माना जाता है।