Wallet Color For Wealth: करोड़पतियों की पहली पसंद क्यों होता है यह रंग का वॉलेट? राशि के अनुसार जानें अपने बटुए का सही रंग

Wallet Color For Wealth: वास्तु और ज्योतिष में माना जाता है कि पर्स या बटुए का रंग भी धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। सही रंग का वॉलेट न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि कई लोग अपनी राशि के अनुसार पर्स का रंग चुनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि के लोगों के लिए कौन सा वॉलेट रंग शुभ माना जाता है।
अक्सर देखा जाता है कि कई सफल लोग काले, भूरे या गहरे हरे रंग का वॉलेट रखना पसंद करते हैं। फेंगशुई और वास्तु मान्यताओं में इन रंगों को धन और स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे रंग आर्थिक ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और धन को टिकाए रखने में मददगार माने जाते हैं। साथ ही ये रंग आत्मविश्वास, स्थिर आय और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं।
इन राशियों के लोगों के लिए भूरा या मटमैला रंग का पर्स शुभ माना जाता है। यह रंग स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। ऐसा पर्स रखने से धन का प्रवाह स्थिर रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलती है।
इन राशियों के जातकों को लाल या नारंगी रंग का पर्स रखना शुभ माना जाता है। यह रंग ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह का प्रतीक है। मान्यता है कि ऐसे रंग का पर्स रखने से आय के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है।
इन राशियों के लिए सफेद या नीले रंग का पर्स अच्छा माना जाता है। ये रंग शांति और संतुलन का संकेत देते हैं। ऐसा पर्स रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
इन राशियों के लोगों के लिए हरे या सफेद रंग का पर्स लाभकारी माना जाता है। हरा रंग उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि इस रंग का पर्स रखने से धन आकर्षित होता है और अचानक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ती है।
