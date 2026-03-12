Aaj Ka Tarot Rashifal 13 March 2026: आज मेष-मिथुन को विवाद से सावधान रहने की सलाह, कर्क-तुला को सफलता के संकेत, जानें 12 राशियों का भविष्य

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 March 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि आज कुछ राशियों को सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को विवाद और उलझनों से बचकर चलने की सलाह दी गई है। दिनभर के फैसलों में धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी रहेगी। आज का दिन मेहनत, संयम और सही निर्णय से बेहतर परिणाम दिला सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।