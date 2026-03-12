Panchang: आज के शुभ चौघड़िया 13 मार्च 2026: किस समय करें शुभ कार्य, जानें पंचांग से..

Aaj Ka Panchang 13 March 2026 : आज का पंचांग 13 मार्च 2026, शुक्रवार के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 3:03 तक रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारम्भ होगा। चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेगा। आज व्यतिपात योग दिन 10:31 तक रहेगा और उसके बाद वरियान योग लगेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज के पंचांग के अनुसार कुछ शुभ चौघड़िया समय भी हैं जिनमें मांगलिक कार्य, यात्रा, पूजा और नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है।