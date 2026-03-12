Panchang: आज के शुभ चौघड़िया 13 मार्च 2026: किस समय करें शुभ कार्य, जानें पंचांग से..

Aaj Ka Panchang 13 March : आज का पंचांग 13 मार्च 2026
Aaj Ka Panchang 13 March 2026 : आज का पंचांग 13 मार्च 2026, शुक्रवार के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 3:03 तक रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारम्भ होगा। चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेगा। आज व्यतिपात योग दिन 10:31 तक रहेगा और उसके बाद वरियान योग लगेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज के पंचांग के अनुसार कुछ शुभ चौघड़िया समय भी हैं जिनमें मांगलिक कार्य, यात्रा, पूजा और नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है।
|क्रम
|चौघड़िया
|समय
|शुभता
|टिप्पणी
|1
|चर
|सूर्योदय – 08:11
|शुभ
|शुभ कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं
|2
|लाभ
|08:11 – 09:39
|बहुत शुभ
|व्यापार व नए काम के लिए अच्छा
|3
|अमृत
|09:39 – 11:08
|अत्यंत शुभ
|सभी मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ
|4
|शुभ
|12:37 – 02:05
|शुभ
|पूजा, यात्रा, नए कार्य के लिए अच्छा
|5
|चर
|05:00 – सूर्यास्त
|शुभ
|सामान्य शुभ कार्य कर सकते हैं
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा
तिथि – दशमी तिथि सम्पूर्ण दिन रात्रि होगी ।
नक्षत्र – पूर्वाषाढा़ नक्षत्र रात्रि 3.03 तक होगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा ।
योग – व्यतिपात योग दिन 10.31 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।
करण – वणिज करण रात्रि 7.20 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 7-20 से प्रारम्भ. दशामाता व्रत, व्यतिपात पुण्यं, पूर्वाषाढा नक्षत्र धनु राशि में सगाई व टीका का मुहूर्त, पूर्वाषाढा नक्षत्र धनु राशि में कूप या बोरिंग खोदने का मुहूर्त,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि धनु राशि में प्रवेश होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी ।
आज रात्रि 3.03 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भू , धा, फा, ढा, भे पर रखे जा सकते हैं।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं। इनमें दुसरो के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होती हैं। ऐसे लोग अध्यापक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैध-ड़ाक्टर, वकील और पुस्तक का व्यवसाय करने वाले होते हैं। ये दूर की सोच सोचते हैं और भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। इस राशि से प्रभावित व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति प्रबल होती हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग