Kharmas 2026 : 14 मार्च से शुरू हो रहा है मीन खरमास: 1 महीने तक मांगलिक कार्यों पर लगेगा ब्रेक, जानें खरमास में क्या करें और क्या न करें

Meen Kharmas 2026 Date : 14 मार्च 2026 से मीन खरमास की शुरुआत होने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को खरमास कहा जाता है। इस एक महीने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और यज्ञोपवीत जैसे मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है। हालांकि धार्मिक दृष्टि से यह समय दान-पुण्य, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप शादी या कोई बड़ा शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको 14 अप्रैल के बाद के मुहूर्त का इंतजार करना पड़ सकता है।