Rudraksha Mala vs Kavach Explained : रुद्राक्ष माला पहनें या कवच? कन्फ्यूजन दूर करें और सही लाभ पाएं

Rudraksha Mala vs Kavach Explained : रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात् अंश माना जाता है। कहते हैं कि जब महादेव ने संसार के कल्याण के लिए अपनी आंखें खोली थीं, तो उनके आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई मानसिक शांति और सुरक्षा की तलाश में है, रुद्राक्ष एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए या रुद्राक्ष कवच? चलिए, एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं।