Rudraksha Mala vs Kavach Explained : रुद्राक्ष माला पहनें या कवच? कन्फ्यूजन दूर करें और सही लाभ पाएं

Rudraksha Mala vs Kavach : रुद्राक्ष माला पहनें या कवच कौन सा बेहतर है (फोटो सोर्स: chatgpt)
Rudraksha Mala vs Kavach Explained : रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात् अंश माना जाता है। कहते हैं कि जब महादेव ने संसार के कल्याण के लिए अपनी आंखें खोली थीं, तो उनके आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई मानसिक शांति और सुरक्षा की तलाश में है, रुद्राक्ष एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए या रुद्राक्ष कवच? चलिए, एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं।
रुद्राक्ष माला मुख्य रूप से साधना के लिए होती है। इसमें आमतौर पर 108+1 दाने होते हैं, जो एक ही प्रकार के (जैसे 5 मुखी) रुद्राक्ष से बनी होती है।
किसे पहननी चाहिए? अगर आप ध्यान (Meditation) करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, या आप एक छात्र हैं जिसे एकाग्रता की कमी महसूस होती है, तो माला आपके लिए सबसे उत्तम है।
फायदा: यह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और तनाव को कम करने में मदद करती है। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है।
(वीडियो सोर्स : Astro Arun Pandit)
कवच का अर्थ ही है ढाल। रुद्राक्ष कवच अलग-अलग मुखी रुद्राक्षों का एक विशेष मेल (Combination) होता है। इसे आपकी कुंडली, ग्रहों की स्थिति या किसी विशेष समस्या को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।
किसे पहननी चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके काम अटक रहे हैं, नजर दोष है, या ग्रहों की स्थिति (जैसे शनि की साढ़ेसाती या राहु-केतु) आपके पक्ष में नहीं है, तो कवच पहनना चाहिए।
विशेषता: इसमें 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का मेल हो सकता है। जैसे महामृत्युंजय कवच स्वास्थ्य के लिए और नवग्रह कवच ग्रहों की शांति के लिए पहना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माला और कवच को एक साथ पहना जा सकता है। जहां माला आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, वहीं कवच आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा ताकि बाहरी परेशानियाँ आपको विचलित न कर सकें।
|फीचर
|रुद्राक्ष माला
|रुद्राक्ष कवच
|मुख्य उद्देश्य
|जप, ध्यान और आंतरिक शांति
|सुरक्षा, ग्रहों का निवारण और सफलता
|बनावट
|एक ही प्रकार के 108 दाने
|अलग-अलग मुखी दानों का विशेष संगम
|प्रभाव
|यह आपके भीतर बदलाव लाता है
|यह बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है
|ज्योतिषीय भूमिका
|सामान्य आध्यात्मिक लाभ
|कुंडली के अनुसार विशेष लाभ
आजकल बाजार में प्लास्टिक और लकड़ी के नकली रुद्राक्षों की भरमार है। याद रखें:
लैब सर्टिफिकेट: हमेशा गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब की रिपोर्ट मांगें।
नेपाली बनाम इंडोनेशियन: नेपाली रुद्राक्ष आकार में बड़े और अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि इंडोनेशियन रुद्राक्ष छोटे और माला बनाने के लिए सुलभ होते हैं।
ऊर्जा का शुद्धिकरण: पहनने से पहले रुद्राक्ष को पंचामृत या गंगाजल से शुद्ध कर भगवान शिव के मंत्रों से अभिमंत्रित (Energize) जरूर करें।
अगर आप अपनी लाइफ में डिसीप्लिन और पीस चाहते हैं तो माला चुनें। लेकिन अगर आप जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो एक सिद्ध रुद्राक्ष कवच धारण करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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