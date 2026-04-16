Home Vastu Directions : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा, रसोई और शौचालय कहां बनाएं

Home Vastu Directions : घर का भाग्य बदल देंगे ये 4 वास्तु नियम (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Home Vastu Directions : घर सिर्फ ईट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहीं से जिंदगी को असली ऊर्जा मिलती है। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी ठीक से बहती है, तो हर चीज अपने आप आसान और खुशहाल लगने लगती है। इसी वजह से लोग वास्तु शास्त्र को इतना मानते हैं। अगर घर के खास हिस्से सही दिशा में हों, तो सुख-समृद्धि और सुकून खुद-ब-खुद आने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी बातें जो वाकई आपके घर का भाग्य बदल सकती हैं
ज्यादातर लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा में मुख्य दरवाजा होना अशुभ होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वास्तु शास्त्र कहता है कि हर दिशा को 8 हिस्सों में बांटा गया है और सिर्फ 2 जगहें ही दरवाजे के लिए शुभ मानी जाती हैं। मतलब, दिशा से ज्यादा जरूरी है कि दरवाजा किस पोजिशन में है। अगर यह सही जगह पर है, तो घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। गलत जगह पर होगा, तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी, चाहे दिशा कोई भी हो।
पूजा घर के लिए सबसे अच्छी जगह हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व मानी जाती है। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है और घर में सुकून बना रहता है। अगर किसी वजह से यहां पूजा घर ना बना पाएं, तो पश्चिम दिशा भी ठीक रहती है। यह इच्छाओं को पूरा करने में मददगार मानी जाती है। बस ध्यान रहे, ईशान कोण में हल्के रंग ही यूज़ करें, गहरे या लाल रंग से बचें।
रसोईघर में अग्नि तत्व का होना जरूरी है, इसलिए इसकी सही दिशा बेहद मायने रखती है। दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में रसोई बनाना सबसे अच्छा रहता है। अगर किसी वजह से रसोई पश्चिम दिशा में बनानी पड़े, तो कोशिश करें कि किचन काउंटर पर पीले रंग का पत्थर लगवाएं। इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है और माहौल पॉजिटिव बनता है।
वास्तु में शौचालय को राहु ग्रह से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी जगह चुनना बहुत जरूरी है। तीन दिशाएं इसमें सही मानी जाती हैं
पूर्व-दक्षिण-पूर्व
दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम
पश्चिम-उत्तर-पश्चिम
अगर शौचालय गलत दिशा में बन गया, तो घर की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो सकती है। खास तौर पर उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में शौचालय बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए यह बहुत अशुभ माना जाता है, और इसका कोई सही उपाय भी नहीं है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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