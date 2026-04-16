16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Home Vastu Directions : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा, रसोई और शौचालय कहां बनाएं

Home Vastu Directions : घर में सुख-समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी के लिए वास्तु शास्त्र के इन 4 जरूरी नियमों को जानें। मुख्य दरवाजा, रसोई, पूजा घर और शौचालय की सही दिशा आपके जीवन को बदल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 16, 2026

Home Vastu Directions

Home Vastu Directions : घर का भाग्य बदल देंगे ये 4 वास्तु नियम (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Home Vastu Directions : घर सिर्फ ईट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहीं से जिंदगी को असली ऊर्जा मिलती है। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी ठीक से बहती है, तो हर चीज अपने आप आसान और खुशहाल लगने लगती है। इसी वजह से लोग वास्तु शास्त्र को इतना मानते हैं। अगर घर के खास हिस्से सही दिशा में हों, तो सुख-समृद्धि और सुकून खुद-ब-खुद आने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी बातें जो वाकई आपके घर का भाग्य बदल सकती हैं

मुख्य दरवाजा: सही जगह से आती है सही ऊर्जा

ज्यादातर लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा में मुख्य दरवाजा होना अशुभ होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वास्तु शास्त्र कहता है कि हर दिशा को 8 हिस्सों में बांटा गया है और सिर्फ 2 जगहें ही दरवाजे के लिए शुभ मानी जाती हैं। मतलब, दिशा से ज्यादा जरूरी है कि दरवाजा किस पोजिशन में है। अगर यह सही जगह पर है, तो घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। गलत जगह पर होगा, तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी, चाहे दिशा कोई भी हो।

पूजा घर: पॉजिटिव एनर्जी का ठिकाना

पूजा घर के लिए सबसे अच्छी जगह हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व मानी जाती है। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है और घर में सुकून बना रहता है। अगर किसी वजह से यहां पूजा घर ना बना पाएं, तो पश्चिम दिशा भी ठीक रहती है। यह इच्छाओं को पूरा करने में मददगार मानी जाती है। बस ध्यान रहे, ईशान कोण में हल्के रंग ही यूज़ करें, गहरे या लाल रंग से बचें।

रसोई: ऊर्जा का संतुलन जरूरी है

रसोईघर में अग्नि तत्व का होना जरूरी है, इसलिए इसकी सही दिशा बेहद मायने रखती है। दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में रसोई बनाना सबसे अच्छा रहता है। अगर किसी वजह से रसोई पश्चिम दिशा में बनानी पड़े, तो कोशिश करें कि किचन काउंटर पर पीले रंग का पत्थर लगवाएं। इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है और माहौल पॉजिटिव बनता है।

शौचालय: छोटी लापरवाही, बड़ा असर

वास्तु में शौचालय को राहु ग्रह से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी जगह चुनना बहुत जरूरी है। तीन दिशाएं इसमें सही मानी जाती हैं
पूर्व-दक्षिण-पूर्व
दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम
पश्चिम-उत्तर-पश्चिम

अगर शौचालय गलत दिशा में बन गया, तो घर की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो सकती है। खास तौर पर उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में शौचालय बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए यह बहुत अशुभ माना जाता है, और इसका कोई सही उपाय भी नहीं है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026: शुरुआत में रहें सावधान, महीने के अंत में मिलेगी बड़ी कामयाबी
राशिफल
Aries Horoscope May 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Apr 2026 05:16 pm

Published on:

16 Apr 2026 05:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Home Vastu Directions : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा, रसोई और शौचालय कहां बनाएं

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Akshaya Tritiya 2026 Upay : अक्षय तृतीया पर करें चांदी, गंगाजल और मूंगे का उपाय, घर में बढ़ाएं धन और खुशहाली

Akshaya Tritiya 2026 Upay
वास्तु टिप्स

Balcony Vastu Tips: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ेगी खूबसूरती और आएगी समृद्धि

Lucky Plants for Balcony, Balcony Vastu Tips, Lucky Green Plants,
वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Home Garden: नए घर में गार्डन बनाते वक्त न करें ये गलतियां, जानें पौधों के वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Plants,Vastu Shastra ,vastu tips, vastu tips for garden,
वास्तु टिप्स

Gangajal Rakhne Ke Niyam : गंगाजल रखने की सही दिशा क्या है? गलत रखने से बढ़ते हैं गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान

Gangajal Rakhne Ke Niyam
वास्तु टिप्स

Kharmas End Date 2026: खरमास खत्म होते ही करने वाले हैं गृह प्रवेश की तैयारी, जानें नए घर के लिए 6 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स

Kharmas End Date 2026, Kharmas Kab Khatam Hoga 2026
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.