Home Vastu Directions : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा, रसोई और शौचालय कहां बनाएं

Home Vastu Directions : घर सिर्फ ईट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहीं से जिंदगी को असली ऊर्जा मिलती है। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी ठीक से बहती है, तो हर चीज अपने आप आसान और खुशहाल लगने लगती है। इसी वजह से लोग वास्तु शास्त्र को इतना मानते हैं। अगर घर के खास हिस्से सही दिशा में हों, तो सुख-समृद्धि और सुकून खुद-ब-खुद आने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी बातें जो वाकई आपके घर का भाग्य बदल सकती हैं