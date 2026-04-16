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Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026: शुरुआत में रहें सावधान, महीने के अंत में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026 में जानें करियर, पैसा, प्यार और सेहत का पूरा हाल। 11 मई के बाद धन लाभ, प्रमोशन और सफलता के प्रबल योग, शुरुआती दिनों में रहें सतर्क। (Mesh Rashifal May 2026)

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 16, 2026

Aries Horoscope May 2026

Aries Horoscope May 2026 : मई 2026 में मेष राशि का करियर कैसा रहेगा (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aries Horoscope May 2026: मई 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए किसी रोलर-कोस्टर सवारी से कम नहीं होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार जहां महीने की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, वहीं 11 तारीख के बाद ग्रहों की चाल कुछ ऐसा कमाल करेगी कि आपके करियर और बैंक बैलेंस की तस्वीर ही बदल जाएगी। अगर आप शेयर बाजार, क्रिएटिव फील्ड या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का है। (Mesh Rashifal May 2026)

1. करियर और पैसा: छप्पर फाड़ कमाई के योग

    इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में यू टर्न आने वाला है।

    विदेशी संपर्क: अगर आपका काम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा है, तो महीने की शुरुआत में ही आपको कोई बड़ी डील या रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
    शेयर बाजार और निवेश: 11 मई के बाद पुराने निवेश से तगड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं।
    डिजिटल क्रांति: अगर आप Influencer, Blogger या YouTuber हैं, तो तैयार हो जाइए। आपकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा होगा और सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ सकती है।
    सावधानी: व्यापार में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। 14 मई तक धोखे या कानूनी विवाद की आशंका है, इसलिए कागजी कार्यवाही पूरी रखें।

    2.प्यार और रिश्ते: थोड़ी तकरार, थोड़ा प्यार

      रिश्तों के मामले में यह महीना मिला-जुला रहेगा।

      वैवाहिक जीवन: मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव पर रहेगी, जिससे पार्टनर के साथ ईगो क्लैश (अहंकार का टकराव) हो सकता है। बेवजह की बहस से बचें।
      सिंगल्स के लिए खुशखबरी: जो लोग पार्टनर की तलाश में हैं या प्रेम विवाह की बात घर पर करना चाहते हैं, उनके लिए महीने का उत्तरार्ध (बाद का हिस्सा) शानदार है। परिवार की मंजूरी मिलने के प्रबल योग हैं।
      घर का माहौल: मां की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें।

      3. सेहत: शुरुआती 11 दिन रहें सावधान

        मई के पहले 11 दिनों में मंगल और शनि की युति मीन राशि (आपके 12वें भाव) में हो रही है। ज्योतिष में इसे थोड़ा भारी माना जाता है।

        इन बातों का रखें ख्याल: ब्लड प्रेशर, इंफेक्शन या हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें मीठे और आलस से कोसों दूर रहना चाहिए।
        समाधान: रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक या योग को अपना हथियार बनाएं।
        बदलाव: 11 मई के बाद जैसे ही मंगल आपकी अपनी राशि (मेष) में आएगा, आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि, जोश में होश न खोएं, क्योंकि गुस्सा और जल्दबाजी आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है।

        2026 की अन्य बड़ी खगोलीय घटनाएं

        सिर्फ आपकी राशि ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ घट रहा है। मई 2026 में होने वाले ग्रहों के बदलावों का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजार और रियल एस्टेट पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान सोने (Gold) की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, जो निवेशकों के लिए एक मौका हो सकता है।

        सफलता के अचूक उपाय

        • अगर आप बाधाओं को दूर कर सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, तो ये उपाय जरूर करें:
        • सुबह की शुरुआत: सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।
        • हनुमान जी की शरण: रात में हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को मीठा पान (बिना कत्था/सुपारी वाला) चढ़ाएं।
        • विशेष उपाय: चमेली के तेल का चार मुखी दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें, इससे मानसिक शांति और आर्थिक मजबूती मिलेगी।

        मेष राशि वालों के लिए मई 2026 धैर्य और पराक्रम का मिश्रण है। शुरुआती चुनौतियों को योग और संयम से जीतें, फिर 11 तारीख के बाद सफलता के नए आसमान को छुएं।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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        Published on:

        16 Apr 2026 02:39 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026: शुरुआत में रहें सावधान, महीने के अंत में मिलेगी बड़ी कामयाबी

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