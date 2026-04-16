Ketu Gochar 2026: केतु गोचर 2026: इन 3 भाग्यशाली राशियों के लिए शुरू हो रहा है 8 महीनों का ‘स्वर्ण युग’

मंत्र जाप: रोज़ाना सुबह 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

बेजुबानों की सेवा: काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाएं। यह केतु का सबसे प्रिय उपाय है।

दान का महत्व: जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल या जूते-चप्पल दान करें।

गर्मी से राहत: चूंकि यह गोचर गर्मियों के दौरान प्रभावी रहेगा, इसलिए प्यासों को पानी पिलाना या छाता दान करना आपके लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है।