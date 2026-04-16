Ketu Gochar 2026: केतु गोचर 2026: इन 3 भाग्यशाली राशियों के लिए शुरू हो रहा है 8 महीनों का ‘स्वर्ण युग’

Ketu Gochar 2026 : केतु गोचर 2026 से किन राशियों को फायदा होगा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ketu Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और अचानक परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। जब भी केतु अपनी चाल बदलता है, तो दुनिया भर में बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। इस बार 20 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:40 बजे, केतु महाराज अपना नक्षत्र बदलकर मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु है, इसलिए अपनी ही सत्ता में आने के कारण केतु अब और भी शक्तिशाली हो गया है। 5 दिसंबर 2026 तक, यानी आने वाले लगभग 8 महीनों तक, 3 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं क्या आपकी राशि भी इस 'लकी लिस्ट' में है?
(वीडियो सोर्स : @adityakundlibysakshisanjeev)
वृषभ राशि वालों के लिए केतु का यह परिवर्तन करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो दफ्तर में आपकी अहमियत बढ़ने वाली है।
फायदा: आय के नए स्रोत (New Income Sources) खुलेंगे।
व्यापार: जो व्यापारी नए ग्राहकों की तलाश में थे, उनकी तलाश खत्म होगी और मुनाफा दोगुना हो सकता है।
पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और बरसों से अटका कोई कानूनी या पैतृक काम पूरा हो जाएगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ समय से केतु जो रुकावटें पैदा कर रहा था, वे अब खत्म होने वाली हैं।
आर्थिक पक्ष: आपको अचानक कहीं से गुप्त धन मिल सकता है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप बचत करने में सफल रहेंगे।
रिश्ते: पुराने मित्रों या बिछड़े हुए रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है।
राहत: अगर आप पुराने कर्ज (Debt) से परेशान थे, तो इस दौरान आपको उससे छुटकारा मिलने के प्रबल योग हैं।
चूंकि केतु मघा नक्षत्र में जा रहा है और मघा का संबंध सिंह राशि से भी माना जाता है, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह गोल्डन पीरियड है।
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपकी एक अलग पहचान बनेगी।
निवेश: पुराने किए गए निवेश (Investment) से अब मोटा मुनाफा काटने का समय आ गया है।
सपना होगा पूरा: नया घर या नई गाड़ी खरीदने की इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। मानसिक तनाव दूर होगा और आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मघा नक्षत्र को पितरों का नक्षत्र माना जाता है और इसका प्रतीक राजसिंहासन है। केतु का इसमें आना यह संकेत देता है कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अथॉरिटी और पावर मिलेगी।
ताजा अपडेट:
साल 2026 में शनि और राहु की स्थितियां भी बदल रही हैं, ऐसे में केतु का यह शुभ नक्षत्र गोचर उन लोगों को विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जो आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं या शेयर बाजार और तकनीकी क्षेत्र में निवेश करते हैं।
अगर आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये छोटे लेकिन प्रभावी उपाय जरूर करें:
मंत्र जाप: रोज़ाना सुबह 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
बेजुबानों की सेवा: काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाएं। यह केतु का सबसे प्रिय उपाय है।
दान का महत्व: जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल या जूते-चप्पल दान करें।
गर्मी से राहत: चूंकि यह गोचर गर्मियों के दौरान प्रभावी रहेगा, इसलिए प्यासों को पानी पिलाना या छाता दान करना आपके लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है।
केतु का यह गोचर आपके जीवन से बाधाओं को हटाकर प्रगति के मार्ग खोलने आ रहा है। बस अपनी मेहनत जारी रखें और ऊपर दिए गए उपायों से केतु की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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