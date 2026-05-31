Weekly Horoscope June 2026: चंद्र और गुरु गोचर के प्रभाव से जून के पहले सप्ताह में मेष सहित 7 राशियों को मिल सकता है नया अवसर

Weekly Horoscope 1 June to 7 June 2026:साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 जून 2026 : जून 2026 का पहला सप्ताह हर राशि के जातकों के लिए भावनात्मक विकास, व्यावहारिक सोच और नए मौकों की सौगात ला रहा है। 1 जून की शाम को चंद्रदेव धनु, 4 जून को मकर और फिर 6 जून को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। साथ ही 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में बुधदेव और शुक्रदेव की युति बनी हुई है। लिहाजा, कुल मिलाकर यह हफ्ता दूर की प्लानिंग करने और मानसिक परिपक्वता हासिल करने के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से जानिए सभी राशियों पर प्रभाव और इस सप्ताह का शुभ अंक और रंग।