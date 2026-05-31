Horoscope 1 June 2026: सोमवार राशिफल : वृषभ, मिथुन, कर्क सहित 5 राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

Horoscope Today 1 June 2026, Aaj Ka Rashifal: आज 1 जून 2026, सोमवार से नए महीने की शुरुआत खास ग्रह-नक्षत्र योगों के साथ हो रही है। गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव कई राशियों के करियर, व्यवसाय और आर्थिक मामलों पर दिखाई दे सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। कुछ राशियों को सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कई लोगों को खर्च, संवाद और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।