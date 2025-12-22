Kark Rashifal 2026 : कर्क राशिफल 2026 : करियर में बड़े बदलाव और विदेश यात्रा के योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राशिफल

Kark Rashifal 2026 : कर्क राशिफल 2026 : करियर में बड़े बदलाव और विदेश यात्रा के योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Kark Rashifal 2026 : जानें कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026? ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें करियर में बदलाव, आर्थिक चुनौतियाँ और प्रेम जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियाँ और उपाय।

भारत

Dec 22, 2025

Kark Rashifal 2026

Kark Rashifal 2026 : कर्क राशि 2026: प्रेम में मिलेगी सफलता या बढ़ेगी दूरियां? पढ़ें अपना विस्तृत भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Kark Rashifal 2026 : कर्क राशिफल 2026 : ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आपके अंदर काफी काम करने की क्षमता होगी और इस वर्ष के दौरान यह देखने को भी मिलेगी। भावनात्मक चुनौतियों के दौर से गुजरने पर भी आप शांत व गंभीर नजर आएंगे। यथार्थवादी लक्ष्यों को सामने रखते हुए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। लगातार परिश्रम करते रहना और एक नियमित अंतराल पर अपने गुण-दोष का आकलन करते रहना आपके श्रेष्ठ गुणों में से एक है। आप दूसरों के सामने अपनी भावुकता को जाहिर नहीं करते और शांत दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शायद ही कभी आपका सौम्य रूप देख पाते हैं। आप छोटी-छोटी बातों की गहराई से परवाह करते हैं। आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन पर काबू करने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा, आपमें दूसरों से सम्मानित होने की आकांक्षा होती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यह वर्ष के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। प्रेम में सफलता मिलने के शुभ संकेत हैं। (Rashifal 2026)

वार्षिक राशिफल कर्क : शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष काफी अच्छा है। हालांकि, इस वर्ष कोई आर्थिक फैसला लेना हो तो, उसका ध्यान रखें। आप दूसरों के सामने अपनी भावुकता को जाहिर नहीं करते और शांत दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शायद ही कभी आपका सौम्य रूप देख पाते हैं। आप छोटी-छोटी बातों की गहराई से परवाह करते हैं। आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन पर काबू करने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। आपके अंदर काफी काम करने की क्षमता होगी और इस वर्ष के दौरान यह देखने को भी मिलेगी। भावनात्मक चुनौतियों के दौर से गुजरने पर भी आप शांत व गंभीर नजर आएंगे। यथार्थवादी लक्ष्यों को सामने रखते हुए कड़ी मेहनत करते रहेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि के छात्रों को साल के दूसरे भाग में पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि ध्यान भटकने और लापरवाही की वजह से आप पढ़ाई में गलतियां कर सकते हैं। ऐसे में, यह आपकी मेहनत और परीक्षा में आपके अंकों को प्रभावित कर सकती है। जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह साल शानदार रहेगा।

वार्षिक राशिफल कर्क : आर्थिक जीवन

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि साल में कर्क राशि के जातकों को आर्थिक जीवन को मज़बूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस दौरान निवेश आपको उम्मीद से कम रिटर्न दे सकता है जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। ऐसे में, आपको आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। साथ ही, नौकरी में वेतन वृद्धि या व्यापार में मिलने वाला मुनाफा कम लग सकता है।

वार्षिक राशिफल कर्क : सेहत

जब बात आती है सेहत की, तो वर्ष 2026 में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचना होगा। अपने खानपान का ध्यान रखें और जंक फ़ूड का सेवन कम से कम करें। अनुशासन में रहते हुए एक स्वस्थ जीवनशैली का पालन करें। लेकिन, छोटी-मोटी चोट-खरोंच आपको परेशान कर सकती है इसलिए यात्राओं की योजना बनाकर आगे बढ़ें और ऐसे खेल जिसमें जोखिम हो, उनसे दूर रहें।

वार्षिक राशिफल कर्क : करियर

करियर में साल बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इन लोगों का नौकरी में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो सकता है या फिर आपको काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। हालांकि, इन जातकों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है या फिर आपका आईडिया चोरी हो सकता है। इस साल आपसे जलने वाले लोग आपके आसपास काफ़ी तादाद में मौजूद होंगे।

वार्षिक राशिफल कर्क : लव लाइफ

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि साल की पहली छमाही के दौरान आप अपने मनपसंद साथी की तलाश में रहेंगे। इसके अलावा, वर्ष की प्रगति के साथ-साथ आप कुछ पुरानी दोस्ती या रिश्तों में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेम संबंधों व इसकी गहराई को समझ जाने के पश्चात आपका प्रेम के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों के इस अवधि में समाप्त होने की आशंका है। अतीत की गलतफहमियों को अब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, साल के पहले चरण के दौरान आपको अपने साथी के साथ अमूल्य समय बिताने का अवसर मिल सकता है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होगी। आप अपने जीवनसाथी के साथ मधुरता बनाने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष आप स्थिर व सार्थक संबंध बनाने के लिए आप अपनी आंतरिक इच्छाओं को रचनात्मक ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करेंगे।

साल में मकर राशि वालों का प्रेम जीवन ज्यादा खास नहीं रहने की आशंका है। लेकिन, इस राशि के जातकों के जीवन में एक से अधिक लोग हो सकते हैं इसलिए आपको चुनाव करना होगा कि आप किसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में जल्दबाज़ी करेंगे, तो आशंका है कि आपका रिश्ता ज्यादा समय न टिके। कर्क राशि के शादीशुदा जातकों को अपनी पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना होगा क्योंकि उनकी भावनाओं को अनदेखा करने से वह अकेला महसूस कर सकते हैं जिसका असर आपके रिश्ते पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।

उपाय
रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें।

