Weekly Tarot Horoscope 15 To 21 March 2026: साप्ताहिक टैरो भविष्यवाणी: 15 से 21 मार्च तक इन राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस हो सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा। लेकिन कोई भी नया निवेश करने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।