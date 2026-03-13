Weekly Tarot Horoscope 15 To 21 March 2026: साप्ताहिक टैरो भविष्यवाणी: 15 से 21 मार्च तक इन राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान

Weekly Tarot Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)
Weekly Tarot Horoscope 15 To 21 March 2026: मार्च 2026 का तीसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सप्ताह कई प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बदलाव के साथ शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। 15 मार्च को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से शनि और शुक्र के साथ विशेष युति बन रही है, जिससे त्रिग्रही और शुक्रादित्य योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे ग्रहयोग जीवन के कई क्षेत्रों करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं।
टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई उपलब्धियों के द्वार खुल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को सावधानी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का 15 से 21 मार्च 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन आपको धैर्य और मेहनत से काम करना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस हो सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा। लेकिन कोई भी नया निवेश करने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। जिन्हें आप समझदारी से सुलझा सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आपके परिवार में सुख और शांति रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह ठीक रहेगा। लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन अपने खान-पान पर ध्यान दें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने का है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। घर-परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है। लेकिन समझदारी से चीजें सामान्य हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें।
