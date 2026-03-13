Aaj Ka Rashifal 14 March: आज का राशिफल : सर्वार्थसिद्धि योग का प्रभाव, जानें मेष से मीन तक शनिवार का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 March : आज का राशिफल मेष से मीन 14 मार्च 2026
Aaj Ka Rashifal 14 March 2026:आज का राशिफल 14 मार्च 2026 : शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज दशमी तिथि के बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र का संयोग बनेगा। दिन में बनने वाला सर्वार्थसिद्धि योग कई कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।
पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को रिश्तों और निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का शनिवार का विस्तृत दैनिक राशिफल।
क्रियात्मक ऊर्जा बढी हुई महसूस करेंगे। आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए परिश्रम करने का दिन है। भावनात्मक संबंधों से निराशा मिलेगी। पेरेंट्स से बातचीत तनाव पूर्ण रह सकती है।
शुभ रंग : महरून
लकी नंबर : 8
व्यवसाय में प्रगति के लिए तकनीकी का समावेश पर विचार विमर्श होगा। भाई बहनों से बातचीत में पुराने तनाव को बीच में लाने से बचना होगा। जोखिम के कार्यों में भाग्य का समर्थन मिलने से हानि से बचेगें।
शुभ रंग : क्रीम
लकी नंबर : 5
सभी कार्यों को एक साथ हाथ में लेने से कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। अर्थ लाभ के लिए अभी इंतजार करना होगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के व्यवहार को लेकर असहजता महसूस करेगें।
शुभ रंग : ऑफ व्हाइट
लकी नंबर : 9
अंतर बुद्धि की प्रखरता से सभी के मनोभाव को समझने में मदद मिलेगी। उच्च अधिकारियों से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में विशेष प्रगति की संभावना है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग : यलो
लकी नंबर : 1
कार्यों में परिश्रम के बावजूद परिणाम की गति थोड़ी धीमी रहेगी। दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। विदेश व्यापार से जुड़े मसले तनाव दे सकते हैं। छिपे हुए विरोधियों की पहचान समय रहते करनी होगी।
शुभ रंग : रेड
लकी नंबर : 3
कार्यस्थल पर अधूरे कार्यों या शिक्षा में तैयारी में पीछे रहने से तनाव में रह सकते हैं। आर्थिक मुद्दों पर अल्प अवधि के फैसले लाभान्वित करेंगे। मेटल से जुड़े व्यवसाय में बड़े सौदे करने से बचना होगा।
शुभ रंग : ग्रे
लकी नंबर : 9
कार्यों की गति स्थिर रहेगी। मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार करने पर अचानक घटनाक्रम बदल सकते हैं। बैंकिंग और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए व्यवस्था परिवर्तन का समय हो सकता है।
शुभ रंग : सिल्वर
लकी नंबर : 2
उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ कार्यों में गतिशीलता बनी रहेगी। कुछ विशिष्ट करने की इच्छा खतरों में डाल सकती है। पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों में प्रशंसा मिलेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : पर्पल
लकी नंबर : 6
कार्यों के परिणाम से संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन में कसक रह सकती है। खोजपूर्ण प्रवृत्ति अनुसंधान की कार्यों से जुड़ सकती है। शिक्षा में आज की मेहनत भविष्य निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी।
शुभ रंग : रेड
लकी नंबर : 3
व्यवसाय में अवसरों का भरपूर लाभ उठाने में सफल रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में शब्दों की मधुरता रखी तो साथी को प्रभावित करने मैं सफल रहेंगे। संतान से बातचीत को तनावपूर्ण होने से रोकना होगा।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू
लकी नंबर : 4
शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े फैसलों में विशेषज्ञों की राय को शामिल करें। आलोचना होने से आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंधों में साथी की प्रतिक्रिया उम्मीद से बेहतर हो सकती है।
शुभ रंग : ब्राऊन
लकी नंबर : 8
विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम निकालने में सफल रहेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय वृद्धि की कोशिशें में पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रयास करने होंगे।
शुभ रंग : पीच
लकी नंबर : 2
