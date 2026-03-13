Aaj Ka Rashifal 14 March: आज का राशिफल : सर्वार्थसिद्धि योग का प्रभाव, जानें मेष से मीन तक शनिवार का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 March 2026:आज का राशिफल 14 मार्च 2026 : शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज दशमी तिथि के बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र का संयोग बनेगा। दिन में बनने वाला सर्वार्थसिद्धि योग कई कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।