Panchang: आज का पंचांग 14 मार्च 2026: जानें राहुकाल, शुभ चौघड़िया, तिथि और आज के खास योग

Aaj Ka Panchang 14 March 2026 : आज का पंचांग 14 मार्च 2026 (शनिवार) : हिंदू पंचांग के अनुसार 14 मार्च 2026 का दिन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज दशमी तिथि के बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र का संयोग बनेगा। दिन में सर्वार्थसिद्धि योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। आज शुभ, चर, लाभ और अमृत चौघड़िया के दौरान नए कार्य शुरू करना शुभ माना गया है। हालांकि राहुकाल और दिशा शूल को ध्यान में रखते हुए यात्रा और महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनानी चाहिए। आइए जानते हैं 14 मार्च 2026 का पूरा पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, ग्रह परिवर्तन और आज जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़ी विशेष जानकारी।