Ekadashi Kab Hai : पापमोचनी एकादशी 2026 कब है? 14 या 15 मार्च – सही तिथि, पूजा विधि और कथा

Ekadashi Kab Hai : हिंदू धर्म में एकादशी के व्रतों की एक खास जगह होती है। लेकिन (Papamochani Ekadashi) पापमोचनी एकादशी? इसका महत्व अलग ही बताया गया है। नाम का ही मतलब है पापों को मिटाने वाली। हालांकि तारीख को लेकर हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो चलिए इसे दूर करते हैं और बात करते हैं कि यह दिन आपकी किस्मत क्यों बदल सकता है।