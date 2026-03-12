12 मार्च 2026,

गुरुवार

धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: घटस्थापना से राम नवमी तक पूजा, रंग और भोग की पूरी जानकारी

Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होकर 27 मार्च तक होगी। जानें नौ दिनों में पूजी जाने वाली नवदुर्गा, पूजा विधि, शुभ रंग, भोग, संधि पूजा का समय और राम नवमी का महत्व।

भारत

Mar 12, 2026

Chaitra Navratri 2026 Navdurga calendar with dates colors and bhog

चैत्र नवरात्रि 2026: नौ दिन में नौ शक्तियाँ, जानें हर दिन किस देवी की पूजा होगी (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक और त्योहार नहीं है। यह रीसेट करने अपने अंदर झांकने और रिचार्ज होने का मौका है। यह नौ दिन का सिलसिला जो 19 मार्च को शुरू होकर 27 मार्च, 2026 को खत्म होगा, ठीक हिंदू नववर्ष की शुरुआत के समय इसकी शुरुआत होती है। बहुत से लोगों के लिए, यह एक नई शुरुआत जैसा लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक रीबूट ही नहीं है यह प्रकृति में हो रहे बदलावों के साथ भी मेल खाता है, जिससे यह आपके शरीर और मन को वापस बैलेंस में लाने का सही समय बन जाता है।

Chaitra Navratri | चैत्र नवरात्रि के पीछे का गहरा मतलब

लोग इसे वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। असल में यह पुरानी बातों को छोड़ने और देवी दुर्गा की एनर्जी के लिए खुलने के बारे में है। ये नौ दिन उनके नौ रूपों नवदुर्गा का सम्मान करने के बारे में हैं। हर एक का मकसद हमारे अंदर अलग-अलग एनर्जी को जगाना, दिमागी धुंध को दूर करना और हमें हल्का महसूस कराने में मदद करना है।

यह समय क्यों जरूरी है?

बदलते मौसम: जैसे ही बसंत गर्मी में बदलता है, सब कुछ बदल जाता है हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा शरीर कैसे काम करता है, यह भी। अभी व्रत रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं है; यह असल में टॉक्सिन को साफ करने में मदद करता है और हमें आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है।

राम नवमी | Ram Navami 2026 date

यह त्योहार 27 मार्च को राम नवमी के साथ खत्म होता है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। वे सम्मान और सही काम करने के प्रतीक हैं, इसलिए यह दिन सिर्फ रस्मों से कहीं ज्यादा है।

नौ दिनों का आध्यात्मिक कैलेंडर (2026) | Chaitra Navratri Calendar 2026

दिन (तिथि)माँ का रूपरंगविशेष भोग
19 मार्चमाँ शैलपुत्रीपीलाशुद्ध घी
20 मार्चमाँ ब्रह्मचारिणीहरामिश्री/फल
21 मार्चमाँ चंद्रघंटास्लेटीदूध की मिठाई
22 मार्चमाँ कूष्मांडानारंगीमालपुआ
23 मार्चमाँ स्कंदमातासफेदकेला
24 मार्चमाँ कात्यायनीलालशहद
25 मार्चमाँ कालरात्रिरॉयल ब्लूगुड़
26 मार्चमाँ महागौरीगुलाबीनारियल
27 मार्चमाँ सिद्धिदात्रीबैंगनीहलवा-पूरी

ग्रहों की खास स्थिति:

घटस्थापना पर इस साल की नवरात्रि में बहुत कम भाग्यशाली योग बन रहें हैं।

कैसे करें इसमें शामिल

नवरात्रि सिर्फ खाना छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके दिमाग को साफ़ करने के बारे में भी है। इन नौ दिनों में, अपना खाना सादा और साफ रखें, कुछ समय मेडिटेशन में बिताएं, और अगर आपको मंत्रों का जाप करना पसंद है तो करें। आठवें और नौवें दिन, लोग कन्या पूजन करते हैं छोटी लड़कियों को देवी का जीता-जागता रूप मानकर उनका सम्मान करते हैं। और 26 मार्च को सुबह 11:24 AM से दोपहर 12:12 PM तक संधि पूजा देखना न भूलें। ऐसा माना जाता है कि उस समय देवी चामुंडा की एनर्जी अपने पीक पर होती है पूरे फेस्टिवल में यह एक बहुत ही खास पल होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

