Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: घटस्थापना से राम नवमी तक पूजा, रंग और भोग की पूरी जानकारी

नवरात्रि सिर्फ खाना छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके दिमाग को साफ़ करने के बारे में भी है। इन नौ दिनों में, अपना खाना सादा और साफ रखें, कुछ समय मेडिटेशन में बिताएं, और अगर आपको मंत्रों का जाप करना पसंद है तो करें। आठवें और नौवें दिन, लोग कन्या पूजन करते हैं छोटी लड़कियों को देवी का जीता-जागता रूप मानकर उनका सम्मान करते हैं। और 26 मार्च को सुबह 11:24 AM से दोपहर 12:12 PM तक संधि पूजा देखना न भूलें। ऐसा माना जाता है कि उस समय देवी चामुंडा की एनर्जी अपने पीक पर होती है पूरे फेस्टिवल में यह एक बहुत ही खास पल होता है।