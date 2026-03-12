Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: घटस्थापना से राम नवमी तक पूजा, रंग और भोग की पूरी जानकारी

चैत्र नवरात्रि 2026: नौ दिन में नौ शक्तियाँ, जानें हर दिन किस देवी की पूजा होगी (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक और त्योहार नहीं है। यह रीसेट करने अपने अंदर झांकने और रिचार्ज होने का मौका है। यह नौ दिन का सिलसिला जो 19 मार्च को शुरू होकर 27 मार्च, 2026 को खत्म होगा, ठीक हिंदू नववर्ष की शुरुआत के समय इसकी शुरुआत होती है। बहुत से लोगों के लिए, यह एक नई शुरुआत जैसा लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक रीबूट ही नहीं है यह प्रकृति में हो रहे बदलावों के साथ भी मेल खाता है, जिससे यह आपके शरीर और मन को वापस बैलेंस में लाने का सही समय बन जाता है।
लोग इसे वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। असल में यह पुरानी बातों को छोड़ने और देवी दुर्गा की एनर्जी के लिए खुलने के बारे में है। ये नौ दिन उनके नौ रूपों नवदुर्गा का सम्मान करने के बारे में हैं। हर एक का मकसद हमारे अंदर अलग-अलग एनर्जी को जगाना, दिमागी धुंध को दूर करना और हमें हल्का महसूस कराने में मदद करना है।
बदलते मौसम: जैसे ही बसंत गर्मी में बदलता है, सब कुछ बदल जाता है हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा शरीर कैसे काम करता है, यह भी। अभी व्रत रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं है; यह असल में टॉक्सिन को साफ करने में मदद करता है और हमें आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है।
यह त्योहार 27 मार्च को राम नवमी के साथ खत्म होता है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। वे सम्मान और सही काम करने के प्रतीक हैं, इसलिए यह दिन सिर्फ रस्मों से कहीं ज्यादा है।
|दिन (तिथि)
|माँ का रूप
|रंग
|विशेष भोग
|19 मार्च
|माँ शैलपुत्री
|पीला
|शुद्ध घी
|20 मार्च
|माँ ब्रह्मचारिणी
|हरा
|मिश्री/फल
|21 मार्च
|माँ चंद्रघंटा
|स्लेटी
|दूध की मिठाई
|22 मार्च
|माँ कूष्मांडा
|नारंगी
|मालपुआ
|23 मार्च
|माँ स्कंदमाता
|सफेद
|केला
|24 मार्च
|माँ कात्यायनी
|लाल
|शहद
|25 मार्च
|माँ कालरात्रि
|रॉयल ब्लू
|गुड़
|26 मार्च
|माँ महागौरी
|गुलाबी
|नारियल
|27 मार्च
|माँ सिद्धिदात्री
|बैंगनी
|हलवा-पूरी
घटस्थापना पर इस साल की नवरात्रि में बहुत कम भाग्यशाली योग बन रहें हैं।
नवरात्रि सिर्फ खाना छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके दिमाग को साफ़ करने के बारे में भी है। इन नौ दिनों में, अपना खाना सादा और साफ रखें, कुछ समय मेडिटेशन में बिताएं, और अगर आपको मंत्रों का जाप करना पसंद है तो करें। आठवें और नौवें दिन, लोग कन्या पूजन करते हैं छोटी लड़कियों को देवी का जीता-जागता रूप मानकर उनका सम्मान करते हैं। और 26 मार्च को सुबह 11:24 AM से दोपहर 12:12 PM तक संधि पूजा देखना न भूलें। ऐसा माना जाता है कि उस समय देवी चामुंडा की एनर्जी अपने पीक पर होती है पूरे फेस्टिवल में यह एक बहुत ही खास पल होता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
