Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा का डोली में आगमन शुभ या अशुभ? जानें किन राशियों को होगा फायदा

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जब मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इस बार मान्यता है कि मां दुर्गा का आगमन डोली में होगा। शास्त्रों के अनुसार देवी का वाहन हर साल अलग-अलग संकेत देता है, जिसका प्रभाव देश-दुनिया और राशियों पर भी माना जाता है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व और किन राशियों को इससे लाभ मिलने के संकेत हैं।
शास्त्रों और ज्योतिषीय परंपराओं में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि डोली में देवी का आगमन सामान्यतः शुभ संकेत नहीं माना जाता। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यह समय देश और दुनिया में आर्थिक अस्थिरता या चुनौतियों की ओर संकेत कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक-राजनीतिक हलचल जैसी परिस्थितियों की संभावना भी व्यक्त की जाती है। हालांकि भक्तों की आस्था है कि माता की कृपा और भक्ति से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं।
इस बार चैत्र नवरात्र का समय कुछ राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है और यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने की संभावना है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
सिंह राशि के लोगों के लिए नवरात्र की यह अवधि सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। धन लाभ के योग बनने की भी संभावना है। वहीं कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं से राहत मिल सकती है और प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं।
मकर और मीन राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं कुंभ राशि के जातकों को कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
कुछ राशियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत भी देता है। वृषभ राशि के लोगों को अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। तुला राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं धनु राशि के लोगों को मित्रों या करीबी लोगों के साथ विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
