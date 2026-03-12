Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा का डोली में आगमन शुभ या अशुभ? जानें किन राशियों को होगा फायदा

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जब मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इस बार मान्यता है कि मां दुर्गा का आगमन डोली में होगा। शास्त्रों के अनुसार देवी का वाहन हर साल अलग-अलग संकेत देता है, जिसका प्रभाव देश-दुनिया और राशियों पर भी माना जाता है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व और किन राशियों को इससे लाभ मिलने के संकेत हैं।