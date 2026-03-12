Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का महा गोचर बरसाएगा धन

Venus Transit April 2026: इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे पैसे के नए रास्ते (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shukra Gochar : क्या आपने कभी सोचा है कि अप्रैल 2026 आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है? इस बार ज्योतिष के हिसाब से धन और वैभव के मालिक शुक्र देव कुछ ऐसी चाल चलने वाले हैं, जिससे कई लोगों की किस्मत खुल जाएगी। खास बात ये है कि पूरे महीने शुक्र (Shukra Gochar) अपनी पोजीशन चार बार बदलेंगे एक बार राशि बदलेंगे और तीन बार नक्षत्र।
ऐसा चौगुना बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है और माना जाता है कि ये बेहद शुभ होता है। अब जानते हैं कि शुक्र (Shukra Gochar) कब-कब अपनी चाल बदलेंगे और किन राशियों पर ये गजब का असर डालने वाले हैं।
शुक्र देव इस महीने खुशियां बरसाने के मूड में हैं:
6 अप्रैल (भरणी नक्षत्र): सोमवार की रात शुक्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे।
16 अप्रैल (कृत्तिका नक्षत्र): गुरुवार की रात शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में घुसेंगे।
19 अप्रैल (राशि परिवर्तन): ये सबसे बड़ा दिन रहेगा! शुक्र मेष छोड़कर अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र जब अपनी ही राशि में आते हैं, तब उनका असर कई गुना बढ़ जाता है।
27 अप्रैल (रोहिणी नक्षत्र): महीने के आखिर में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में पहुंचकर खुद को और मजबूत करेंगे।
ज्योतिष के हिसाब से शुक्र की ये चाल इन तीन राशियों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है:
शुक्र खुद वृषभ राशि के स्वामी हैं। जब वो अपनी ही राशि में आएंगे तो वृषभ वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, और शादीशुदा जिंदगी में प्यार और मिठास बढ़ेगी।
शुक्र तुला के भी स्वामी हैं। इस गोचर से आपकी इज्जत बढ़ेगी, काम में नए मौके मिल सकते हैं, और पैसों की दिक्कतें दूर होंगी।
मीन वालों के लिए भी ये वक्त शानदार है। घर में कोई शुभ काम हो सकता है, और ऐशो-आराम की चीज़ें बढ़ेंगी।
शुक्र सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सुंदरता और कला के भी देवता हैं। अगर आप इस समय अपने आसपास सफाई रखें, साफ कपड़े पहनें, और महिलाओं का सम्मान करें, तो शुक्र और भी ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं।
शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें या माता लक्ष्मी की पूजा करें इससे आपकी समृद्धि और बढ़ेगी। ज्योतिष मानते हैं कि शुक्र का ये गोचर न सिर्फ आपकी आर्थिक हालत सुधारेगा, बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
