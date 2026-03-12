Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का महा गोचर बरसाएगा धन

Shukra Gochar : क्या आपने कभी सोचा है कि अप्रैल 2026 आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है? इस बार ज्योतिष के हिसाब से धन और वैभव के मालिक शुक्र देव कुछ ऐसी चाल चलने वाले हैं, जिससे कई लोगों की किस्मत खुल जाएगी। खास बात ये है कि पूरे महीने शुक्र (Shukra Gochar) अपनी पोजीशन चार बार बदलेंगे एक बार राशि बदलेंगे और तीन बार नक्षत्र।