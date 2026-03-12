12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का महा गोचर बरसाएगा धन

Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में शुक्र चार बार अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिष के अनुसार वृषभ, तुला और मीन राशि वालों को धन, सफलता और खुशियां मिल सकती हैं। जानिए पूरा राशिफल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 12, 2026

Venus Transit April 2026

Venus Transit April 2026: इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे पैसे के नए रास्ते (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shukra Gochar : क्या आपने कभी सोचा है कि अप्रैल 2026 आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है? इस बार ज्योतिष के हिसाब से धन और वैभव के मालिक शुक्र देव कुछ ऐसी चाल चलने वाले हैं, जिससे कई लोगों की किस्मत खुल जाएगी। खास बात ये है कि पूरे महीने शुक्र (Shukra Gochar) अपनी पोजीशन चार बार बदलेंगे एक बार राशि बदलेंगे और तीन बार नक्षत्र।

ऐसा चौगुना बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है और माना जाता है कि ये बेहद शुभ होता है। अब जानते हैं कि शुक्र (Shukra Gochar) कब-कब अपनी चाल बदलेंगे और किन राशियों पर ये गजब का असर डालने वाले हैं।

Venus Transit : अप्रैल में शुक्र की चाल कब क्या होगा?

शुक्र देव इस महीने खुशियां बरसाने के मूड में हैं:

6 अप्रैल (भरणी नक्षत्र): सोमवार की रात शुक्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे।

16 अप्रैल (कृत्तिका नक्षत्र): गुरुवार की रात शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में घुसेंगे।

19 अप्रैल (राशि परिवर्तन): ये सबसे बड़ा दिन रहेगा! शुक्र मेष छोड़कर अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र जब अपनी ही राशि में आते हैं, तब उनका असर कई गुना बढ़ जाता है।

27 अप्रैल (रोहिणी नक्षत्र): महीने के आखिर में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में पहुंचकर खुद को और मजबूत करेंगे।

इन 3 राशियों पर बरसेगा धन | Venus Transit 3 Lucky Zodiac Signs

ज्योतिष के हिसाब से शुक्र की ये चाल इन तीन राशियों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है:

वृषभ राशि:

शुक्र खुद वृषभ राशि के स्वामी हैं। जब वो अपनी ही राशि में आएंगे तो वृषभ वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, और शादीशुदा जिंदगी में प्यार और मिठास बढ़ेगी।

तुला राशि:

शुक्र तुला के भी स्वामी हैं। इस गोचर से आपकी इज्जत बढ़ेगी, काम में नए मौके मिल सकते हैं, और पैसों की दिक्कतें दूर होंगी।

मीन राशि:

मीन वालों के लिए भी ये वक्त शानदार है। घर में कोई शुभ काम हो सकता है, और ऐशो-आराम की चीज़ें बढ़ेंगी।

क्या करें जिससे शुक्र खुश रहें?

शुक्र सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सुंदरता और कला के भी देवता हैं। अगर आप इस समय अपने आसपास सफाई रखें, साफ कपड़े पहनें, और महिलाओं का सम्मान करें, तो शुक्र और भी ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं।

शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें या माता लक्ष्मी की पूजा करें इससे आपकी समृद्धि और बढ़ेगी। ज्योतिष मानते हैं कि शुक्र का ये गोचर न सिर्फ आपकी आर्थिक हालत सुधारेगा, बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

World War 3 Prediction : 20 मार्च 2026 सबसे खतरनाक दिन? मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से विश्व युद्ध की आशंका
धर्म/ज्योतिष
World War 3 Prediction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Grah Gochar

Published on:

12 Mar 2026 04:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का महा गोचर बरसाएगा धन

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: घटस्थापना से राम नवमी तक पूजा, रंग और भोग की पूरी जानकारी

Chaitra Navratri 2026 Navdurga calendar with dates colors and bhog
धर्म और अध्यात्म

Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस भगवान की पूजा से करें, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि, जानिए कुछ विशेष उपाय

Hindu Nav Varsh 2026, हिंदू नव वर्ष पर गणेश पूजा के उपाय,
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 13 March : आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर रहेगी मां वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा

आज का राशिफल 13 मार्च 2026:
राशिफल

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा का डोली में आगमन शुभ या अशुभ? जानें किन राशियों को होगा फायदा

19 March Chaitra Navratri 2026, Chaitra Navratri
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 March 2026: आज मेष-मिथुन को विवाद से सावधान रहने की सलाह, कर्क-तुला को सफलता के संकेत, जानें 12 राशियों का भविष्य

13 March 2026, aaj ka horoscope, aaj ka rashifal,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.