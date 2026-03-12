World War 3 Prediction : 20 मार्च 2026 सबसे खतरनाक दिन? मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से विश्व युद्ध की आशंका

World War 3 Prediction : मिडल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ इजराइल की घातक मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ ईरान के खतरनाक ड्रोन्स और अमेरिका की सख्त चेतावनी। 6 मार्च 2026 तक के हालात बता रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां से वापसी का रास्ता शायद तबाही की ओर जाता है। लेकिन क्या वाकई 20 मार्च को कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा? ज्योतिष शास्त्र के समीकरण और ग्रहों की चाल तो कुछ ऐसे ही खौफनाक संकेत दे रहे हैं।