Lohe Ki Anguthi Ke Fayde : लोहे की अंगूठी के फायदे: इन 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ, शनि दोष से मिलेगी मुक्ति

ज्योतिषी सलाह देते हैं कि अगर आप शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं तो लोहे की अंगूठी पहनें। शनि का ट्रांजिट चीजों को हिला देता है। इसका मतलब यह है कि लोहे की अंगूठी शनि की सख्त नजर को नरम करती है और आपको नेगेटिविटी से बचाती है। लोग यह भी कहते हैं कि यह मन की शांति, धैर्य और स्थिरता लाने में मदद करती है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इस अंगूठी में किसी को मुश्किल समय से निकालकर बहुत बेहतर स्थिति में लाने की ताकत होती है।