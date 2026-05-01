Lohe Ki Anguthi Ke Fayde : लोहे की अंगूठी के फायदे: इन 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ, शनि दोष से मिलेगी मुक्ति

Lohe Ki Anguthi Ke Fayde : शनिवार को लोहे की अंगूठी पहनने का सही समय (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Lohe Ki Anguthi Ke Fayde : ज्योतिष में लोग अक्सर लोहे की अंगूठियों को शनि देव या सैटर्न से जोड़ते हैं। यह लिंक काफी सीधा है शनि की एनर्जी लोहे के भारीपन और ताकत से मेल खाती है। ज्योतिष में हर ग्रह से एक मेटल जुड़ा होता है, और शनि के लिए वह लोहा है। कहते हैं कि शनि कर्म, न्याय, अनुशासन और संघर्ष का प्रतीक है। क्योंकि लोहा मजबूत और भारी होता है, इसलिए लोग मानते हैं कि इसमें शनि की एनर्जी होती है।
ज्योतिष पंडित प्रमोद शर्मा ने कहा कि कुछ राशियों को लोहे की अंगूठी पहनने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। आइए इसे समझते हैं।
ज्योतिषी सलाह देते हैं कि अगर आप शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं तो लोहे की अंगूठी पहनें। शनि का ट्रांजिट चीजों को हिला देता है। इसका मतलब यह है कि लोहे की अंगूठी शनि की सख्त नजर को नरम करती है और आपको नेगेटिविटी से बचाती है। लोग यह भी कहते हैं कि यह मन की शांति, धैर्य और स्थिरता लाने में मदद करती है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इस अंगूठी में किसी को मुश्किल समय से निकालकर बहुत बेहतर स्थिति में लाने की ताकत होती है।
शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए इन राशियों में जन्मे लोगों को लोहे की अंगूठी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को भी सुधार दिख सकता है।
ज्योतिषियों के पास लोहे की अंगूठी पहनने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेकलिस्ट होती है:
सबसे अच्छा दिन? सिर्फ शनिवार। वह शनि देव का दिन होता है। और आपको सूरज डूबने के बाद अंगूठी पहननी चाहिए। कहा जाता है कि उस समय शनि का असर सबसे ज्यादा होता है।
इसे पहनने से पहले सुबह कुछ घंटों के लिए अंगूठी को सरसों या तिल के तेल में भिगो दें। जाहिर है, इससे कोई भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और अंगूठी शुद्ध हो जाती है।
अंगूठी पहनने के ठीक बाद, भगवान शनि की पूजा करना जरूरी है। “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का कम से कम 108 बार जाप करें। परंपरा के अनुसार इससे सही एनर्जी आती है।
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अंगूठी अपनी बीच वाली उंगली में पहनें जो सीधे शनि से जुड़ी है।
ज्योतिष के अलावा लोगों का मानना है कि लोहे की अंगूठी बुरी नजर और नेगेटिव वाइब्स से बचाती है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि यह बार-बार होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम में मदद करती है और चीजों को वापस बैलेंस में लाती है।
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