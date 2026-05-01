Shani Dev Gemstone: मकर-कुंभ के लिए वरदान नीलम, लेकिन धारण करने से पहले जान लें जरूरी नियम

Gemology For Shani Dev: रत्न शास्त्र ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें ग्रहों से जुड़े रत्नों के प्रभाव और उनके लाभ बताए जाते हैं। माना जाता है कि सही रत्न धारण करने से कमजोर ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। खासतौर पर शनि देव से जुड़े नीलम रत्न को बेहद प्रभावशाली और तेज असर वाला माना जाता है। यह रत्न जहां कुछ राशियों के लिए तरक्की, धन और स्थिरता लाता है, वहीं गलत तरीके से पहनने पर नुकसान भी दे सकता है। आइए ज्योतिषी शरद शर्मा से जानते हैं कि मकर और कुंभ राशि के लोग नीलम रत्न कैसे और कब धारण करें।