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Shani Dev Gemstone: मकर-कुंभ के लिए वरदान नीलम, लेकिन धारण करने से पहले जान लें जरूरी नियम

Neelam Stone Astrology: वैदिक ज्योतिष की महत्वपूर्ण शाखा रत्न शास्त्र में ग्रहों और रत्नों का गहरा संबंध बताया गया है। मान्यता है कि सही रत्न धारण करने से कमजोर ग्रहों को बल मिलता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 01, 2026

Shani Dev gemstone

Shani Dev gemstone Rules Before wearing|Freepik

Gemology For Shani Dev: रत्न शास्त्र ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें ग्रहों से जुड़े रत्नों के प्रभाव और उनके लाभ बताए जाते हैं। माना जाता है कि सही रत्न धारण करने से कमजोर ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। खासतौर पर शनि देव से जुड़े नीलम रत्न को बेहद प्रभावशाली और तेज असर वाला माना जाता है। यह रत्न जहां कुछ राशियों के लिए तरक्की, धन और स्थिरता लाता है, वहीं गलत तरीके से पहनने पर नुकसान भी दे सकता है। आइए ज्योतिषी शरद शर्मा से जानते हैं कि मकर और कुंभ राशि के लोग नीलम रत्न कैसे और कब धारण करें।

मकर और कुंभ राशि पर शनि का प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। यही कारण है कि इन दोनों राशियों के जातकों पर शनि का प्रभाव अन्य राशियों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। यदि शनि की स्थिति कुंडली में अनुकूल हो, तो व्यक्ति को करियर, धन और प्रतिष्ठा में तेजी से प्रगति मिलती है। लेकिन यदि शनि कमजोर या अशुभ हो, तो जीवन में बाधाएं भी बढ़ सकती हैं।

नीलम रत्न के लाभ

नीलम रत्न शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मकर और कुंभ राशि के लोग यदि इसे सही तरीके से धारण करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। नीलम पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त होता है। यह रत्न तेज परिणाम देने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है।

नीलम पहनने से पहले सावधानी

नीलम जितना लाभकारी है, उतना ही संवेदनशील भी माना जाता है। इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी होता है। एक सामान्य परीक्षण के रूप में इसे नीले कपड़े में बांधकर कुछ समय के लिए अपने पास रखा जा सकता है। यदि इस दौरान अच्छी नींद आए और मन शांत रहे, तो यह रत्न अनुकूल माना जाता है। वहीं, बेचैनी या बुरे सपने आने पर इसे नहीं पहनना चाहिए।

धारण करने की सही विधि

नीलम कम से कम 2 कैरेट का होना चाहिए ताकि इसका प्रभाव सही तरीके से मिल सके। इसे पहनने से पहले गाय के दूध, शहद और गंगाजल में 15-20 मिनट तक शुद्ध करना चाहिए। शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में इसे धारण करना शुभ माना जाता है। पहनते समय “ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः” मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए।

किन बातों से बचें

मकर और कुंभ राशि के जातकों को नीलम तो लाभ देता है, लेकिन पुखराज पहनना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बिना सही सलाह के कोई भी रत्न धारण करने से बचना चाहिए। सही मार्गदर्शन के साथ चुना गया रत्न ही जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

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Published on:

01 May 2026 02:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Dev Gemstone: मकर-कुंभ के लिए वरदान नीलम, लेकिन धारण करने से पहले जान लें जरूरी नियम

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