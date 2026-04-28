मई का टैरो संकेत: Leo, Cancer और Virgo के लिए बनेगा सफलता का योग, जानें मेष से कन्या तक किसकी चमकेगी किस्मत

Career: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मई के महीने में मेष राशि के जातकों को आत्मनिरीक्षण और समझदारी से काम करना होगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें, सही समय पर अच्छे अवसर दस्तक देंगे। पहले से कार्यरत लोगों को वरिष्ठों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा।



Finance: इस महीने आपका फोकस पूरी तरह से आर्थिक स्थिति पर रहेगा। वित्तीय रूप से यह समय सतर्कता का है, कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर करें। जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें।



Love: इस समय आपको अपनी बातों में संयम और सौम्यता बनाए रखनी चाहिए, वरना रिश्तों में अनचाहा तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।



Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, दांत और मुंह से संबंधित समस्याओं से सतर्क रहना जरूरी होगा।