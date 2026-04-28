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Lakshmi Narayan Rajyog 2026 : इन 4 राशियों के लिए शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन, करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Venus-Mercury Conjunction : मई 2026 में बनने वाला लक्ष्मी-नारायण राजयोग मिथुन राशि में शुक्र और बुध की युति से बनेगा। जानिए किन 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है और कैसे मिलेगा धन, सफलता और करियर में उन्नति।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 28, 2026

Lakshmi Narayan Rajyog 2026

Lakshmi Narayan Rajyog 2026 : लक्ष्मी नारायण राजयोग 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Lakshmi Narayan Rajyog 2026, Venus-Mercury Conjunction : 2026 काफी खास होने वाला है, कम से कम ज्योतिष की नजर से तो यह साल हर किसी की लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। मई के आखिर में बनने वाला लक्ष्मी-नारायण राजयोग तो वैसे भी किसी तोहफे से कम नहीं है देखिए, जब शुक्र (धन, सुख, वैभव का कारक) और बुध (बुद्धि, व्यापार, संवाद का कारक) एक ही राशि में मिल जाते हैं, तब यह योग बनता है।

पंडित डॉ शरद शर्मा ने बताया इस बार 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में पहुंचेंगे, और फिर 29 मई को बुध भी वहीं आ जाएगा। दोनों की युति (Shukra Budh Yuti 2026) से बनने वाला यह राजयोग सबसे ज्यादा चार राशियों का भाग्य खोल सकता है। कौन सी हैं ये राशियां? चलिए जानते हैं:

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन वालों के लिए ये समय मानो वरदान है। जो काम बार-बार अटक रहे थे, अचानक वो रफ्तार पकड़ लेंगे। करियर में नए मौके मिलेंगे, चाहे नौकरी की बात हो या खुद का बिजनेस शुरू करना छोटी सी ठान लेकर आगे बढ़ो, तो प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पढ़ाई-लिखाई में भी खुशखबरी है। सेहत सुधरेगी, और तनाव कम होगा। सच में ये वक्त अब या कभी नहीं वाला है।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या वाले जो लगातार मेहनत कर रहे थे अब सही फल मिलेगा। करियर में तरक्की के पक्के संकेत हैं। समाज या राजनीति में जुड़े लोगों के लिए भी ये खास समय है। किसी अनुभवी इंसान की सलाह बहुत काम आएगी। आपके काम की तारीफ होगी, और पहचान भी बढ़ेगी।

तुला राशि (Libra)

तुला जातकों की जेब भारी होने वाली है! धन के नए रास्ते खुलेंगे, निवेश से फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी या नए बिजनेस में पैसा लगाना ठीक रहेगा। धार्मिक यात्रा या विदेश जाने का मौका बन सकता है। जिन परेशानियों ने लंबे वक्त से परेशान किया है, उनका हल मिलेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु वालों के लिए इस योग में खुशियां चाहे रिश्ते हों या बिजनेस दोनों में मिलेंगी। व्यापार में फायदा, नए मौके, पार्टनरशिप में कामयाबी सब संभव है। शादीशुदा जिंदगी में मिठास और समझ बढ़ेगी। सेहत को लेकर सतर्क रहोगे। कुल मिलाकर एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, और मन खुश रहेगा।

क्यों खास है यह राजयोग?

लक्ष्मी-नारायण राजयोग को ज्योतिष में सुपर शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी (धन) और नारायण (बुद्धि, संवाद) साथ मिलते हैं। जब ये दोनों ताकतें साथ आती हैं, तो आदमी की किस्मत बदल जाती है आर्थिक फायदा भी, और सही फैसले लेने की क्षमता भी। नतीजतन, नए मौके तेजी से मिलते हैं, भाग्य साथ देता है, और जिंदगी में स्थिरता व सफलता आती है।

वैसे ऐसा राजयोग हर साल नहीं बनता। 2026 की खासियत ये है कि ये मिथुन राशि में बन रहा है और मिथुन तो खुद व्यापार, कम्युनिकेशन और नए आइडियाज की पहचान है।

इसका असर सिर्फ इन्हीं चार राशियों पर नहीं रहेगा बाकी पर भी पड़ेगा लेकिन इन चार पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा।

आखिर में, 29 मई 2026 के बाद इन चार राशियों के लिए नई उम्मीद, नए मौके और बेहतर भविष्य की झलक मिलेगी। अगर आपकी राशि इनमें से एक है, तो खुद को तैयार करिए किस्मत बस अब दस्तक देने वाली है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

28 Apr 2026 03:47 pm

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