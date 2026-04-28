Lakshmi Narayan Rajyog 2026 : इन 4 राशियों के लिए शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन, करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Lakshmi Narayan Rajyog 2026, Venus-Mercury Conjunction : 2026 काफी खास होने वाला है, कम से कम ज्योतिष की नजर से तो यह साल हर किसी की लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। मई के आखिर में बनने वाला लक्ष्मी-नारायण राजयोग तो वैसे भी किसी तोहफे से कम नहीं है देखिए, जब शुक्र (धन, सुख, वैभव का कारक) और बुध (बुद्धि, व्यापार, संवाद का कारक) एक ही राशि में मिल जाते हैं, तब यह योग बनता है।