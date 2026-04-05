Dwidwadash Yog: द्विद्वादश योग का असर: शुक्र-बुध की युति से वृषभ, मिथुन और मीन राशि की चमकेगी किस्मत

Dwidwadash Yog: अप्रैल का दूसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रह योग बनने जा रहा है। 11 अप्रैल को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुक्र और बुध की खास युति का निर्माण होगा। इस ग्रह स्थिति से द्विद्वादश योग बनता है, जो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासतौर पर वृषभ, मिथुन और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी संकेत दे रहा है। करियर, धन और संबंधों में सुधार के योग बनेंगे, जिससे किस्मत का साथ भी मजबूत हो सकता है।