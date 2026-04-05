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Dwidwadash Yog: द्विद्वादश योग का असर: शुक्र-बुध की युति से वृषभ, मिथुन और मीन राशि की चमकेगी किस्मत

Dwidwadash Yog: अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बुध का मीन राशि में गोचर एक खास ज्योतिषीय संयोग बना रहा है, जिससे शुक्र-बुध के बीच द्विद्वादश योग का निर्माण होगा। इस प्रभाव से कुछ राशियों को करियर, धन और रिश्तों में लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 05, 2026

Dwidwadash Yog, dwidwadash yog ka prabhav,

शुक्र-बुध की युति से इन राशियों की बदलेगी किस्मत|Freepik

Dwidwadash Yog: अप्रैल का दूसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रह योग बनने जा रहा है। 11 अप्रैल को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुक्र और बुध की खास युति का निर्माण होगा। इस ग्रह स्थिति से द्विद्वादश योग बनता है, जो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासतौर पर वृषभ, मिथुन और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी संकेत दे रहा है। करियर, धन और संबंधों में सुधार के योग बनेंगे, जिससे किस्मत का साथ भी मजबूत हो सकता है।

वृषभ राशि

इस योग का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो उसके वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। जीवन में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी इस समय कोई अच्छा मौका मिल सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह योग नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। खासतौर पर रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी और मनचाहे परिणाम हासिल हो सकते हैं। धन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी और कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ भी हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के संकेत हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक रूप से काफी शुभ रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। जो लोग निवेश या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अच्छा फायदा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे, जिससे सामाजिक दायरा भी मजबूत होगा।

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Budh Gochar 2026, Mercury Transit in Pisces,

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Published on:

05 Apr 2026 09:24 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Dwidwadash Yog: द्विद्वादश योग का असर: शुक्र-बुध की युति से वृषभ, मिथुन और मीन राशि की चमकेगी किस्मत

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