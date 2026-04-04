Weekly Rashifal 5 April to 11 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 5–11 अप्रैल 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का साप्ताहिक भविष्यफल

मकर राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह अनुकूल साबित होगा। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ साबित होगी। किसी मित्र की मदद से करियर और बिजनस से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। कार्यक्षेत्र में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको वरिष्ठों से आशीर्वाद और कनिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार से जुड़े जिन लोगों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है वह इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। भूमि-भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है।