Weekly Tarot Horoscope 5 April To 11 April 2026: मेष, वृष, मिथुन समेत इन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, कुछ को रहना होगा अलर्ट

Weekly Tarot Horoscope 5 April To 11 April 2026: यह सप्ताह बेहद खास है, क्योंकि ग्रहों के कई महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं, जो पूरे सप्ताह को विशेष बना रहे हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में त्रिग्रही, मंगल आदित्य और बुधादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं, जो कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। इन ग्रहों की चाल का प्रभाव धन, करियर और सुख-शांति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों की बदलती चाल मेष से कन्या राशि वालों के जीवन में सकारात्मक और महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती।