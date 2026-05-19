Kal Ka Rashifal, 20 May 2026: आज चंद्रमा करेंगे कर्क राशि में गोचर, कर्क, सिंह और तुला राशि को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Kal Ka Rashifal 20 May 2026 Aries to Pisces Horoscope: 20 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज करियर, धन, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर खास प्रभाव डालने वाली रहेगी। चंद्रमा के गोचर से भावनाओं में स्पष्टता आएगी और कई लोग अपने भविष्य को लेकर नए निर्णय ले सकते हैं। कुछ राशियों को यात्रा, धन लाभ और सफलता के संकेत मिलेंगे, वहीं कुछ लोगों को खर्चों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 20 मई का दिन।