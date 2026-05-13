Guru Pradosh पर दुर्लभ शुभ संयोग! 14 मई के Chandrama Gochar से इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन और सफलता के बड़े लाभ

Chandrama Gochar 2026: 14 मई 2026 को पड़ने वाला गुरु प्रदोष व्रत इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का यह नक्षत्र परिवर्तन कई शुभ संकेत लेकर आ सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के लिए यह समय करियर, धन और सफलता के नए अवसर लेकर आने वाला माना जा रहा है। व्यापार में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार और रुके हुए कार्यों में गति मिलने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषी प्रमोद शर्मा से किन-किन राशियों को मिल सकते हैं फायदे।