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राशिफल

Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करियर में तरक्की के योग

Weekly Horoscope 18-24 May 2026: जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल। करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में क्या होंगे बदलाव।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Sanjeev Kumar Sharma

May 17, 2026

Weekly Horoscope 18 May to 24 May 2026

Weekly Horoscope 18 May to 24 May 2026 : 18 से 24 मई 2026 साप्ताहिक राशिफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Weekly Horoscope 18 May to 24 May 2026, Saptahik Rashifal :18 से 24 मई 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों के लिहाज से अहम रहने वाला है। कुछ राशियों को नौकरी और व्यापार में नई सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य और संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। प्रेम जीवन, पारिवारिक माहौल और आर्थिक स्थिति में भी बदलाव के संकेत हैं। जानिए ज्योतिषाचार्य पंडित संजीव कुमार शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का (Saptahik Rashifal) साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि | Mesh Weekly Horoscope

विपरीत तत्वों या पहलुओं को एकीकृत करके व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला देंगे। जो लोग आपसे मदद या प्यार की उम्मीद रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहे। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आप अपने स्वभाव में कुछ सकारात्मक बदलाव करें।

व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़ नहीं शुरुआत करेंगे। कामकाज में पाबंदियां हट सकती हैं और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के भावनाएं जाहिर करेंगे। दोस्तों सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे और मेहमान नवाजी का प्रदर्शन भी करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 होगा और शुभ रंग गोल्ड होगा।

साप्ताहिक राशिफल वृष राशि | Vrishabh Weekly Horoscope

कार्यक्षेत्र में गतिशील सशक्त और मुखर होंगे। आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संबंधों में कोमल, सौम्य और प्यार भरे बने रहेंगे। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहे। खाने-पीने या भावनाओं में अति से बचें।

योग और पैदल चलना फायदेमंद रहेगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा होगा। नए आयाम मिलेंगे। कोई दोस्त लंबे कमिटमेंट के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्तों और करीबी लोगोंके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 17 है और आपका शुभ रंग फॉरेस्ट ग्रीन है।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि | Mithun Weekly Horoscope

ऊर्जा में संतुलन विकास की ओर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक मामलों में जमीन से जुड़े, व्यावहारिक और अत्यंत मजबूत सिद्ध होंगे। कार्यक्षेत्र में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर उभरेंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। बेहतर होगा कि उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील ना रहे। रिश्तों में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और आपका शुभ रंग चेरी रेड है।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि | Kark Weekly Horoscope

मिलनसार स्वभाव से कुछ प्रतिष्ठित अवसरों और दिलचस्प लोगों को आकर्षित करेंगे। घर में सुख शांति व कार्य क्षेत्र मे तालमेल होने से तनाव मुक्त रहेंगे।आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे।

आसपास मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक लोगों का सामना करने से ना घबराएं। धनु राशि का कोई व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ रंग सैफरन है।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि | Singh Weekly Horoscope

मित्रों और परिवार से स्नेह और सम्मान मिलेगा। फैसले लेते समय भावनाओं को आड़े न आने दें। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में समय लगेगा। दिनचर्या में बदलाव आपके दृष्टिकोण और जिम्मेदारियों को नई दिशा देगा। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे।

व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी स्वजन को उपहार देंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग सॉफ्ट पिंक है।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि | Kanya Saptahik Rashifal

एक समय में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपने काम में नई ऊर्जा और रचनात्मकता लाएंगे। किसी भी प्रकार के टकराव से बचे। महत्वाकांक्षी होकर पेशेवर लक्ष्यो और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे।

इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। करियर और निजी जीवन में नए अवसरों के साथ बदलाव की नई शुरुआत होगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग डार्क रेड है।

तुला साप्ताहिक राशिफल | Tula Weekly Rashifal

कार्यस्थल पर होने वाले तमाम बदलावों के बावजूद अपने प्रभाव और शक्तिशाली पेशेवर पद को बनाए रखने में सफल रहेंगे। भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा।

यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है जब आप भीतरी वास्तविकता को समझ कर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग सी ग्रीन है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल | Vrishchik Weekly Rashifal

एक सुखद यात्रा ऊर्जा और व्यक्तिगत संबंधों को फिर से तरोताजा कर देगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा निजी संबंध काल्पनिक और अस्थाई दौर से गुजरेंगे। फैसला लेते समय आपका दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में भी भाग सकता है। किसी भी तरह की दिखावटी राजनीति से दूर रहे। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेंगी।

खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। अभिव्यक्तियों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।

धनु साप्ताहिक राशिफल | Dhanu Weekly Rashifal

बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच और कुशल प्रबंधन के माध्यम से पेशेवर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कार्य स्तर पर कई गतिविधियों को एक साथ संभाल लेंगे। आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी से जुड़े मामलों में आपकी सूझबूझ प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगी।

पदोन्नति के योग हैं। आंतरिक शक्ति और ज्ञान। एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने अंतरमन की सुनें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।

मकर साप्ताहिक राशिफल | Makar Weekly Rashifal

कार्यस्थल पर कई गतिविधियों को एक साथ संभाल लेंगे। समुद्री यात्रा के योग हैं। विदेश से समाचार मिलने और मेहमानों के आने की संभावना रहेगी। आर्थिक निवेश के लिए यह समय अच्छा है। परिवार और दोस्तों के साथ सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। सेहत में सुधार आएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे।

नए अवसरों और रिश्तों की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक जागरूकता आपके दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और मूल्यों में बदलाव ला सकती है।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग चेरी रेड हैँ।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल | Kumbh Weekly Rashifal

पारिवारिक और पारंपरिक रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। अपने सत्य और मूल्यों से समझौता करने से बचे। उलझे हुए विचारों से बचे। व्यापार के मामले में आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे।

सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें। सामाजिक जीवन में ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे “इस दौरान नई शुरुआत कर सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग सिल्वर ग्रे है।

मीन साप्ताहिक राशिफल | Meen Weekly Rashifal

कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। न्याय और निष्पक्षता के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। कोई प्रिय व्यक्ति काफी भावुक हो सकता है। सही निर्णय लेने के लिए दिल के साथ-साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अद्भुत और सहयोगी साबित होंगी। इस दौरान रचनात्मक तो होंगे साथ ही संवेदनशील भी रहेंगे।

असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा जीवन में प्रेम महसूस करेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और शुभ रंग फायरी रेड है।

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Published on:

17 May 2026 12:44 pm

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