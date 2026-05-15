Saptahik Rashifal 17-23 मई 2026: बुधादित्य राजयोग से मेष-कर्क समेत 6 राशियों को लाभ, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

Saptahik Rashifal 17 May To 23 May 2026 : मई 2026 का तीसरा सप्ताह कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जबकि मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगी। मेष राशि में मंगल रूचक राजयोग बना रहे हैं। इन शक्तिशाली ग्रह योगों का असर करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार खासतौर पर मेष, कर्क समेत 6 राशियों को इस सप्ताह विशेष लाभ मिल सकता है।