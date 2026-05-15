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Venus Transit June 2026: 11 जून से पुष्य नक्षत्र में शुक्र, इन 4 राशियों को धन-प्रेम का लाभ

Pushya Nakshatra Transit 2026: 11 जून 2026 को शुक्र ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि के जातकों को धन, प्रेम और करियर में लाभ मिल सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 15, 2026

Venus Transit June 2026

Shukra Gochar in Pushya Nakshatra Lucky Zodiac |Chatgpt

Venus Transit June 2026: जून 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान शुक्र ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11 जून से 23 जून तक रहने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, वैभव, सुख-सुविधा, कला और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है, वहीं पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। ऐसे में शुक्र और पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग कुछ लोगों की किस्मत चमका सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिषी प्रमोद शर्मा से किन 4 राशियों के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं।

Shukra Gochar 2026: पुष्य नक्षत्र का असर इन राशियों को दिलाएगा सफलता और ऐश्वर्य

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनकी पहचान मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभदायक साबित हो सकता है। अचानक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निजी जीवन में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और व्यापार में प्रगति का संकेत दे रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ या नई डील मिलने की संभावना है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे घर का वातावरण सुखद रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय काफी मजबूत साबित हो सकता है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के जीवन में शुक्र का यह परिवर्तन सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। पुराने मतभेद और गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और मानसिक शांति महसूस होगी। करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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Published on:

15 May 2026 02:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Venus Transit June 2026: 11 जून से पुष्य नक्षत्र में शुक्र, इन 4 राशियों को धन-प्रेम का लाभ

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