Venus Transit June 2026: 11 जून से पुष्य नक्षत्र में शुक्र, इन 4 राशियों को धन-प्रेम का लाभ

Venus Transit June 2026: जून 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान शुक्र ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11 जून से 23 जून तक रहने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, वैभव, सुख-सुविधा, कला और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है, वहीं पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। ऐसे में शुक्र और पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग कुछ लोगों की किस्मत चमका सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिषी प्रमोद शर्मा से किन 4 राशियों के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं।